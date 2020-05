Ivan Leko legt in eerste gesprek als coach van Antwerp zijn klik uit met de club: “Je proeft hier de passie” MXG

26 mei 2020

18u27

Bron: Instagram R. Antwerp FC 3 Antwerp Vorige woensdag raakte bekend dat Ivan Leko László Bölöni opvolgt als trainer bij Antwerp. De Kroaat wordt deze week officieel voorgesteld op de Bosuil. Vanavond lost de club een eerste exclusief interview waarin Leko uitlegt waarom hij en Antwerp de perfecte ‘match’ zijn.

“Ik ben hier niet enkel gekomen gewoon omdat het leuk is om dicht bij huis te werken. Ik ben hierheen gekomen met één doel. Ik wil elke wedstrijd winnen. Ik kijk ernaar uit om aan het werk te gaan, om mijn spelers te ontmoeten en hen duidelijk te maken dat alles mogelijk is”, klinkt het bij Leko.

Niemand weet meer over voetbal dan Luciano D’Onofrio Ivan Leko

Passie

Leko kwam als trainer noch als speler nog niet voor Antwerp uit en toch voelt dit als ‘thuiskomen’ aan. “In 2009 zijn we naar Antwerpen verhuisd, omdat we het een leuke stad met veel vrijheid vinden. Voor elk is er wat wils. We voelen ons hier thuis en we zijn dicht bij de club, ook omdat Antwerp zo veel fans heeft. Mensen die niet louter supporteren, maar ook echt voor de club leven. Dat aspect spreekt me enorm aan, want voor mij is voetbal veel meer dan een job. Het is een passie. Dat voel je hier ook echt en daarom vind ik dat we goed bij elkaar passen. Voor zo’n clubs met karakter en traditie heb ik respect. Die sfeer ook in het stadion...”

Leko moet als trainer mee het uithangbord worden van de volgende stap in de uitbouw van Antwerp. “De eigenaar (Gheysens, red.) is erg ambitieus. Het is duidelijk wat hij hier allemaal doet. Hij investeert in infrastructuur én in mensen. Daarnaast is er Luciano (D’Onofrio, red.): iemand die meer over voetbal weet dan wie ook. Hij weet hoe een winnende ploeg samen te stellen. En dan is er ook Sven (Jacques, red.) die meewerkt aan de uitbouw.”

Drijfveer

Leko omschrijft zich als een goede 'people manager’, naar het voorbeeld van de man die hem bij Club Brugge met veel succes heeft opgevolgd: Philippe Clement. “Trainer zijn is best complex, je moet ook via emoties een goeie spirit creëren. Maar als coach voel ik me geregeld compleet. Ik heb het al eens gezegd: het gevoel dat je als speler bij winst hebt, is fantastisch. Maar als je als coach je ploeg ziet spelen hoe je dat wil en daar ook resultaat mee haalt, is dat héél bijzonder en een drijfveer. Dit is niet het eindpunt, maar het begin voor Antwerp.”

Lees ook: Ivan Leko en Antwerp bereiken akkoord: Kroaat wordt de nieuwe trainer van de ‘Great Old’