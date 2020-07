Ivan Leko kent met zware blessure Coopman eerste, grote tegenslag als Antwerp-coach: “Doodjammer voor Sander én de club” MVS/DMM

10 juli 2020

14u31 0 Antwerp Verliezen van Eupen in een oefenmatch (1-0) en een jonge, Belgische spelverdeler kwijtspelen met een zware knieblessure. Ivan Leko kreeg deze week zijn eerste tegenslagen als coach van Antwerp te verwerken. “Ik wil geen enkel excuus inroepen.”

De voorbereiding loopt op wieltjes, de bekerfinale nadert met rasse schreden. Toch twee flinke strepen op de carrosserie deze week bij Antwerp. The Great Old verloor verrassend tegen Eupen in een oefenmatch. Op de koop toe verloor Ivan Leko met Sander Coopman één van zijn mannen op het middenveld met een zware kruisbandblessure.

“Doodjammer”, zegt Ivan Leko over de blessure van de middenvelder. Coopman leek na een moeilijk eerste jaar bij Antwerp klaar om zijn kans onder Leko te grijpen. “It’s a pity”, aldus Leko. “Sander heeft de kwaliteiten. Het is bijzonder jammer voor hem. Het moest een beetje zijn seizoen worden. Dit is dan ook een dom ongeluk. Veel contact was er niet. Zo’n zware blessures gebeuren meestal als er niemand in de buurt is.”

Leko zou het uitvallen van Coopman graag opvangen met een nieuwe kracht. “Het bestuur zal het niet graag horen, maar nu heb ik eigenlijk een extra speler nodig voor komend seizoen”, bekeek Leko het. “Sander is jong, Belgisch en kan goed scoren. Het is spijtig dat het net met hem moest gebeuren. Het is een teleurstelling voor Sander én de club.”

Het credo van Leko

De Kroaat is verder een behoorlijk gelukkig man. “Natuurlijk. Ik ben blij met de progressie en de mentaliteit van mijn spelers. Verliezen tegen Eupen is natuurlijk niet leuk, want je speelt altijd om te winnen. Ik zag goeie en slechte dingen, dus is het nu zaak om daaraan te werken. Schrijf dus niet op dat ik honderd procent tevreden ben. De dag dat ik er zo over denk, stop ik beter als coach.”

Altijd beter worden. Het is zo’n beetje het credo van Ivan Leko, ook al was hij vroeg in zijn trainerscarrière al kampioenenmaker bij Club Brugge. “Ik kijk niet graag naar het verleden en ik wil ook niet vergelijken met andere ploegen. Ik voel mezelf nu een betere coach dan vorig jaar of twee jaar geleden. Ik wil vooral hongerig blijven om elke dag beter te doen. Ik heb nog 20 jaar te gaan. Als ik nu denk dat ik er ben, dan zou dat niet zo slim zijn.”

Geen excuses

Het eerste doel van Leko is de bekerfinale tegen Club Brugge. Meteen een zware dobber, want Antwerp mag geen beroep doen op zijn nieuwste aanwinsten. “Ik ben er niet zo mee bezig dat ik de finale enkel maar met de spelers die overblijven van vorig seizoen mag spelen. Het is nu eenmaal zo. Ik ben ook maar coach en moet die beslissingen aanvaarden. Er lopen al genoeg advocaten rond in België.”

“KV Mechelen won vorig jaar toch ook de finale van AA Gent? Alles kan en dat maakt voetbal zo mooi. Ik wil er dus mijn energie niet aan verliezen en het zeker niet als excuus gebruiken. We moeten accepteren dat het zo is. De spelers die ik niet kan gebruiken worden in de voorbereiding dan de ideale sparring partners op training voor degenen die wel mogen spelen.”

Oplossing

Een ander geluid liet Leko horen over de huidige situatie in het Belgische voetbal. Mogelijk moet de hele kalender en het competitieformat voor volgend seizoen weer op de schop nu het BAS de degradatie van Waasland-Beveren niet gegrond vindt. “Dit is een slechte zaak voor iedereen in het Belgisch voetbal”, zegt Leko.

“Of je nu trainer bent bij Anderlecht, STVV of Cercle Brugge. Veel meer dan onze spelers op het veld zetten en speelklaar te maken, kunnen wij eigenlijk niet doen. Als coach heb je stabiliteit nodig, een datum om doelen te zetten. Ik hoop dan ook dat er zo snel mogelijk een oplossing komt.”

