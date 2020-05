Ivan Leko en Antwerp bereiken akkoord: Kroaat wordt de nieuwe trainer van de ‘Great Old’ MVS/TLB

20 mei 2020

17u52 72 Antwerp Ivan Leko zal Laszlo Bölöni opvolgen als trainer van Antwerp. Zopas bereikten beide partijen een akkoord met elkaar. De 42-jarige Kroaat zat al een tijdje zonder werkgever. Eind december kwam er een einde aan zijn avontuur bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Leko zette zijn krabbel onder een contract voor 2 jaar.

Eerder vandaag bekende Leko al aan onze redactie dat er al gesprekken liepen met het bestuur van de Great Old. En die gesprekken draaiden vandaag dus uit op een akkoord. De ‘Great Old’ wordt voor Leko de vierde Belgische club uit zijn trainerscarrière. Na OHL en STVV zette hij in 2017 de stap naar de top van België bij Club Brugge, als opvolger van Michel Preud’homme.

Hij pakte in Brugge meteen de titel en werd uitgeroepen tot coach van het jaar. In zijn tweede seizoen parkeerde Leko Club op plaats twee, achter het Genk van Philippe Clement. Eerder dat seizoen raakte bekend dat Club Brugge het contract van Leko niet zou verlengen. De Kroaat vertrok naar het buitenland en tekende een contract voor twee seizoenen in de Verenigde Arabische Emiraten, bij Al Ain. Daar werd hij eind vorig jaar ontslagen na ­tegenvallende resultaten.

Antwerp-DNA

Sinds zijn huwelijk in de Emiraten bij Al Ain eind december op de klippen liep, was de Kroaat op zoek naar een nieuwe club. Die heeft hij nu met Antwerp mogelijk gevonden. Het DNA van Leko als coach en dat van Antwerp als club lijken op papier een prima match. Vonken en vuur gegarandeerd. ­

Antwerp is klaar voor een nieuwe stap, ‘the sky is the limit’ op de Bosuil. Leko is een ­trainer met de kwaliteiten om hen te begeleiden in dat proces. Een coach die weet wat het is om een kleedkamer met vedettes te managen. Ook dát wordt de uitdaging bij Antwerp. Al is het maar de vraag wie daar straks nog allemaal zal inzitten, na het vertrek van Bolat, Mirallas, Hoedt en­ mogelijk ook Mbokani.

Leko zit sinds de lockdown op zijn appartement in de rand van Antwerpen, ver moet hij zich dus niet verplaatsen voor z’n nieuwe job. De nieuwe coach van Antwerp zette zijn krabbel onder een contract voor twee jaar. Hoe zijn staf er volgend seizoen zal uitzien, is nog niet bekend. Leko’s gewezen assistenten Rudi ­Cossey en Edward Still zouden in beeld zijn bij ­Antwerp, maar een akkoord is er op dat vlak nog niet. Op Leko’s voorstelling, die volgende week volgt, zou er meer duidelijk moeten worden.

Vorige week raakte al bekend dat de wegen van Antwerp en Laszlo Bölöni na bijna drie jaar zouden scheiden. Bölöni kwam in de zomer van 2017 aan bij Antwerp en onder de Roemeen groeide de toenmalige promovendus uit tot een standvastige suptopper in de Jupiler Pro League. In het eerste seizoen op het allerhoogste niveau sinds 2004 eindigde Antwerp achtste. Vorig jaar werd voor het eerst play-off 1 gehaald. Ook dit seizoen was Bölöni met Antwerp zeker van de top zes. Én het stamnummer 1 bereikte ook de bekerfinale, voor het eerst in twintig jaar. Door het coronavirus werd de clash met Club Brugge uitgesteld, maar voorlopig is het de bedoeling om die wél nog te spelen. Als de situatie het toelaat.

Leko eerder vandaag over de onderhandelingen:



