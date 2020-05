Ivan Leko, die assistenten Cossey en Still meebrengt naar Antwerp: “Met hart en ziel tot grote dingen in staat” GVS

28 mei 2020

10u58 2 Antwerp Ivan Leko (42) werd vandaag officieel voorgesteld bij Antwerp. De nieuwe coach neemt assistenten Rudi Cossey en Edward Still mee naar de Bosuil. “Er is nog veel ruimte voor verbetering om samen fantastische dingen te verwezenlijken”, vertelde Leko.



Zoals verwacht vertrekt Wim De Decker op de Bosuil. Hij was drie jaar lang de T2 van Laszlo Bölöni, maar paste nu niet in de technische staf van Ivan Leko. De 42-jarige Kroaat neemt Rudi Cossey en Edward Still mee - die hij nog kent van zijn periode bij Club Brugge en ook voor twee jaar tekenen. Assistent Samir Beloufa, keeperscoach Vedran Runje en physical coach Peter Catteeuw behouden hun plek in de staf.

Refaelov? Bij Club Brugge moest ik keuzes maken. Maar ik ben blij dat ik hem opnieuw in mijn team heb. Hij is een fantastische speler en zijn kwaliteiten zullen ons helpen Leko

“Dit project is niet het werk van één man”, vertelde Leko aan het aanwezige journaille - netjes op anderhalve meter van elkaar. “Wel van één team. Daarom ben ik blij dat ik twee eigen assistenten kon meenemen. Zij kennen me. Samir, Vedran en Peter kunnen dan weer nieuwe ideeën introduceren. Dat is een goede mix.”

Hart en ziel

De medische testen staan gepland op 8 juni, een week later begint de training. Waar zal Leko de focus opleggen? “Je moet de traditie en het karakter van deze club respecteren. Wat Bölöni drie jaar deed, was fantastisch. Zoiets moet je meenemen. Maar ik hou van voetbal en wil dus ook kwaliteit zien op het veld. En geloof. Vanaf dag één moeten we onszelf doen geloven dat we vanaf minuut één moeten strijden. Als we die spirit vinden en met hart en ziel spelen, zijn we tot grote dingen in staat.”

Op 1 augustus wordt de bekerfinale zijn eerste opdracht. Tegen ex-werkgever Club Brugge. “Antwerp verdient die bekerfinale. Ik ben eigenlijk blij dat we snel kunnen starten, tegen de beste ploeg van België. Al willen we die match natuurlijk winnen.” Leko komt met Lior Refaelov overigens een oude bekende tegen. Bij blauw-zwart speelde de Israëliër zijn basisplaats kwijt onder Leko. “Toen moest ik keuzes maken. Maar onze communicatie was altijd open en ik ben blij dat ik hem weer tegenkom. Lior is een geweldige speler en zijn kwaliteiten zullen Antwerp zeker nog helpen.”

