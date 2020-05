Ivan Leko blikt terug op moeilijke periode na Operatie Propere Handen: “Je moet ermee leren leven” KDW/DMM

28 mei 2020

13u19 2 Antwerp Ivan Leko (42) is officieel voorgesteld als nieuwe hoofdcoach bij Antwerp. De Kroaat neemt Edward Still en Rudi Cossey als assistenten mee, maar sprak voor de VTM-micro ook over de moeilijke periode die hij tijdens en na Operatie Propere Handen doormaakte. “Daar moet je mee leren leven”, klonk het.



10 oktober 2018. Het nieuws sloeg in als een bom. In een grootschalig onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgische voetbal werd Ivan Leko opgepakt door de politie ter ondervraging. De toenmalige coach van Club Brugge verbleef één nacht in de cel. Leko werd in beschuldiging gesteld van witwassen, een lopend onderzoek waar hij en zijn verdediging zich nu nog weinig ongerust in maken.

“Ik weet hoe ik leef en wat ik doe. Ik heb me nooit voor iemand weggestoken, wat dat betreft. Ik ben er met iedereen open, rechtuit en eerlijk over. Iedereen heeft zijn eigen problemen en dit is mij voorgevallen. Dan moet je daar mee leren leven. Mensen willen weten wat en hoe, maar ik heb vertrouwen in wat ik doe. We zien wel hoe het afloopt”, aldus Leko.

De Kroaat vertrok na zijn passage bij Club naar Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten, nu komt hij als kersvers coach bij Antwerp weer door de grote poort binnen in het Belgische voetbal. “Ik ben blij dat ik hier ben voor het voetbal. Ik voel veel energie om zo goed mogelijk met deze mensen samen te werken en resultaten te behalen. Dat wordt vanaf nu de klok rond mijn doel bij Antwerp.”

