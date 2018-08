Interesse in Bolat neemt alsmaar toe: "Kans is 50-50 dat ik vertrek" SJH

04 augustus 2018

09u54 0 Antwerp Terwijl Luciano D'Onofrio naarstig naar versterking speurt, moet Antwerp een vertrek van doelman en sterkhouder Sinan Bolat vrezen. Na een boerenjaar is er veel interesse voor de Turkse doelman.

Sinan Bolat (29) is niet je doordeweekse keeper. Even terug naar afgelopen zondag, ergens rond 19u10. De Turkse doelwachter plukt een bal en loopt er mee naar het uiteinde van de zestien. Hij wijst naar Jonathan Bolingi die ruw geschat 60 meter verder op de helft van Charleroi staat en klopt twee keer op zijn borst. Hij trapt de bal uit zijn hand en een dikke seconde later ploft die neer op de romp van de Congolees. Pure meetkunde. In Charleroi introduceerde Bolat iets nieuws. De redding met het hoofd. Zo voorkwam hij een eigendoelpunt. "Er was natuurlijk wat geluk mee gemoeid", bekent Bolat. "Maar het was een bewuste reflex. Vraag maar aan Arslanagic. Die zei dat meteen. Met mijn handen of armen was ik er nooit meer bij geweest, dus deed ik het op instinct. Ik maakte ooit al eens een doelpunt met mijn hoofd en nu heb ik er eentje mee verhinderd. (grijnst) Ik voel me goed en denk niet dat ik ooit beter ben geweest. Door alles wat ik meemaakte, ben ik op mijn 29ste fysiek én mentaal op mijn best."

