In het spoor van Leko: assistenten Cossey en Still ook bijna bij Antwerp MVS/KDZ

23 mei 2020

06u51 0 Antwerp Hún handtekeningen staan er nog niet. Een kwestie van tijd, in principe. Na de krabbel van Ivan Leko moeten eerstdaags die van zijn trouwe assistenten Rudi Cossey (58) en Edward Still (29) volgen. Wat de rol van Wim De Decker wordt, is nog onduidelijk.

De grote, officiële aankondiging staat begin volgende week gepland. Dan wil Royal Antwerp FC uitpakken met zijn nieuwe staf – Ivan Leko op kop. Kampioenmaker van weleer. Architect van de Brugse successen tussen 2017 en 2019. In zijn spoor komen – als dit weekend alles goed gaat – ook twee van z’n assistenten van toen mee: T2 Rudi Cossey en T3 Edward Still. Geprezen om hun loyauteit, vakkennis en in het geval van Still zijn obsessie voor statistieken. Die laatste kent naar verluidt ook alle tegenstanders vanbuiten.

Anderlecht

Leko had een jaar geleden beide heren al graag meegenomen naar de woestijn, waar hij een lucratief contract tekende bij Al-Ain, maar zowel Cossey als Still bedankten toen omwille van familiale redenen. Twaalf maanden nadat een einde kwam aan hun avontuur bij Club Brugge, wordt het drietal nu normaal gezien herenigd in Deurne Noord. ’t Zal vertrouwd aanvoelen.

Zeker voor Cossey, die in december – na amper een halfjaar – in onderling overleg vertrok bij Cercle omdat hij zich onder Storck “nutteloos” voelde. Still legde de voorbije weken dan weer een aanbod van Anderlecht naast zich neer. Dat sportief manager Peter Verbeke (ex-Club) hoog met hem oploopt, volstond niet om Still – tijdens meerdere gesprekken – te overhalen. Voor een stuk omdat de cijfertjes niet klopten.

Wat met De Decker?

Hun verwachte komst naar Antwerp FC heeft wellicht gevolgen voor huidig T3, Samir Beloufa. Keeperscoach Vedran Runje – met wie Leko nog samenspeelde – en physical coach Peter Catteeuw behouden wel hun plaatsje in de dug-out. En wat met Wim De Decker? Cultheld op de Bosuil, nadat hij Antwerp naar eerste klasse loodste. Hij was nadien niet te beroerd om een stap terug te zetten en drie jaar lang T2 te zijn van Laszlo Bölöni. De Decker staat naar verluidt voor verschillende functies open. Het hoeft niet zozeer een rol op het trainingsveld en in de staf zijn. Terwijl voor Antwerp alles bespreekbaar is. Beide partijen hopen er dit weekend uit te zijn.

Lees ook:

Ivan Leko en Antwerp bereiken akkoord: Kroaat wordt de nieuwe trainer van de ‘Great Old’