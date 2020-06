IN BEELD. Antwerp op eerste trainingsdag in Duits stageoord GVS

27 juni 2020

Antwerp heeft een eerste training in Harsewinkel achter de rug. Deze ochtend vertrok de Great Old met de bus naar het Duitse stageoord, Ivan Leko en co verblijven er één week, tot zaterdag 4 juli.

Nieuwkomers Jean Butez en Birger Verstraete waren van de partij, ook Dieumerci Mbokani maakte de trip na zijn contractverlenging van één jaar. Eveneens op het trainingskamp: Dragan Lausberg. De 18-jarige linksvoetige verdediger (ex-Standard en jeugdinternational) tekende onlangs een profcontract op de Bosuil. Door de coronamaatregelen die momenteel in de Duitse regio gelden, vindt de stage volledig achter gesloten deuren plaats.

