Huldiging bekerwinnaar Antwerp op lege Bosuil: “Dit is niet wat het zou moeten zijn” MVS

11 augustus 2020

10u11 13 Antwerp Een podium. Vendelzwaaiers. De fanfare. Speeches van voorzitter en burgemeester. En uiteraard de beker. Kortom, zoals een huldiging zou moeten zijn. Behalve... het belangrijkste: de fans. Op een lege Bosuil werd Antwerp FC vanmorgen gehuldigd voor het winnen van de Croky Cup. “Hopelijk halen we het echte feestje later nog in.”



Als eerste nam Antwerp-voorzitter Paul Gheysens het woord. De West-Vlaamse vastgoedmagnaat is uiteraard bijzonder trots dat Antwerp na 28 jaar nog eens een beker veroverde. “Ik draag hem op aan onze fans, de beste en trouwste van België”, opende hij. “Een team is zo sterk als z’n zwakste schakel, maar die was er niet. Als we dit ook vaak in de competitie tonen, mogen we na 60 jaar misschien ook dromen van een andere trofee, je weet nooit. Hoop is nog nooit zo belangrijk geweest voor de meeste mensen, voetbal wordt nog belangrijker als bindmiddel in deze tijden. Ik wil de beker opdragen aan alle Antwerpenaren als teken van hoop. Together we win. Antwerpen heeft terug wat het verdiend, dit is geen eindpunt. Ik ben fier dat ik als ondernemer mijn steentje kon bijdragen.”

Hoedje af

Ook voor Antwerp-burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaf de lege Bosuil, zonder haar rood-witte legioen, een desolate indruk. “Dit is niet wat het zou moeten zijn. In het historisch centrum, met duizenden supporters, met alle taferelen die erbij horen. Het had zo moeten gebeuren. Hopelijk halen we het echte feestje later nog in, maar spijtig genoeg is dat vandaag niet mogelijk.”

De Wever nam figuurlijk zijn hoedje af voor wat Antwerp verwezenlijkt. “Had je hier vijf jaar geleden gestaan, je had het je niet kunnen inbeelden. Antwerp FC is 140 jaar traditie, de Bosuil sinds 1923. Deze voetbaltempel lijkt niet meer op wat hij was toen, er is enorm veel gepresteerd qua zakelijke en sportief management. Als ik alles zou vertellen wat ik over voetbal weet, is de speech nu gedaan, maar dit is wél belangrijk. Ik heb op Wikipedia gezien dat we de laatste Belgische ploeg waren die een Europese finale speelde. Wem-be-ley. Vandaag hebben we terug een beker, en gaan we weer dromen. Welke clubs komen er nu? We weten het nog niet, maar alleszins clubs die we hier al heel lang niet meer gezien hebben. Antwerpen speelt mee in de Champions League der steden, hopelijk knoopt de club daar binnenkort ook bij aan. Ik steun de voorzitter in zijn optimisme over de toekomst.”