Hugo Broos over Antwerps nieuwste aanwinst Frank Boya: “Op termijn opvolger van Haroun” Michaël Vergauwen in Duitsland

01 juli 2020

11u30 0 Antwerp AA Gent, Trabzonspor en een hele rist Franse, Italiaanse en Spaanse ploegen hengelden naar z’n diensten, maar uiteindelijk ging Antwerp FC met Frank Boya (vandaag 24) aan de haal. Volgens Hugo Broos, destijds zijn bondscoach bij Kameroen, kan de transfer een schot in de roos worden.

Het Monster van Moeskroen. We overdrijven heus niet. Antwerp trok met Frank Boya een béér van een vent aan. Tijdens ons interview staren we net iets te lang naar zijn knieën: twee blokken massief graniet, van waaruit zowel naar boven als naar beneden dikke staalkabels vertrekken. Imposant, net als de rest van Boya’s lichaam. De speler wil daarover graag meteen de puntjes op de i zetten. “Op internet staat dat ik 1m90 groot ben en 78kg weeg. Ik vrees dat die cijfers meer dan een paar jaar oud zijn”, lacht hij. “Ik ben 1m95 en weeg 94kg (fier). Ik ben heel blij met mijn carrure, ja. Alles puur natuur. Mijn vader, die ik nooit gekend heb, was groot, mijn mama ook.”

Africa Cup

Antwerp haalde Boya gratis op bij Moeskroen. Dé troef die de Great Old had, was dat ze Boya vorig jaar al wilden. “Bij Antwerp klopte het plaatje meteen. Het is een logische stap in mijn carrière. Ooit wil ik in Engeland spelen, maar ik wil geen enkele stap overslaan. Antwerp is een superclub. Iedereen is hier vriendelijk, het gaat er relaxed aan toe. Le coach Ivan doet er alles aan om me hier goed te doen voelen. En daar staat of valt bij mij heel veel mee. Als ik voel dat de coach me vertrouwen geeft, ga ik voor hem door het vuur, dan trek ik naar de oorlog.”

Ondertussen is Boya al even uit beeld bij de nationale ploeg (“Je mag zelfs voor Liverpool spelen, of je wel of niet geselecteerd wordt, hangt af van de coach”, zegt hij erover), enkele jaren geleden was dat wel anders. In 2017 was het Hugo Broos die hem voor het eerst bij de Ontembare Leeuwen haalde. “We hadden voor de Africa Cup nog één match te spelen, tegen Gambia. Een overbodige, want we waren al gekwali­ficeerd”, vertelt de toenmalige bondscoach van Kameroen ons. “Ik maakte daarvan gebruik om een paar jongens uit de plaatselijke competitie te laten meedoen. Onder hen Frank Boya, en hij is daar als beste uitgekomen. Ik heb hem nadien bij de selectie gehouden, omdat we zo’n type nog niet in de kern hadden. (lacht) Hij is imposant, hé? Hij heeft weliswaar geen minuut gespeeld op de Africa Cup (die Broos en Kameroen wonnen, red.), maar het heeft wel geholpen in zijn carrière.”

Via 1860 München – waar hij niet speelde – belandde Boya bij Moeskroen. Ook daar loopt het in zijn eerste seizoen met slechts één basisplaats allesbehalve vlot. “Ik had niets anders verwacht”, gaat Broos verder. “De Belgische competitie is niet de makkelijkste als je rechtstreeks uit Afrika komt. Frank moest zich aanpassen aan het fysieke spel, aan de tactische richtlijnen die ze hem hier oplegden. En ook al is hij een vechter die het wil maken, maar dat stukje Afrikaanse cultuur blijft er toch altijd inzitten. Frank heeft talent, absoluut, maar moet het toch van zijn kracht en mentaliteit hebben. Hij kon geen betere club vinden dan Antwerp. Niet hét technische spel, al zal dat onder Leko wel wat veranderen, maar eerder Engels voetbal, gestoeld op kracht, mentaliteit, fysiek.”

Een lief beest

“Boya is op termijn de geschikte man om Haroun op te volgen. Ik zie veel raakvlakken”, vertelt Broos nog. “Niet de meest technische speler, maar wel veel karakter, loopvermogen, kracht, de juiste mentaliteit. Op het veld is hij een beest, ernaast een heel ­lieve jongen. Hij kan het maken, zeker van. Ik ben er redelijk van overtuigd dat ze bij Antwerp tevreden zullen zijn van hem. Grootste werkpunt? De tactische discipline. Die zal Leko erin moeten slijpen, wil hij hem gebruiken op 6. Want Boya heeft die drang naar voor. Je kan hem nu niet op de positie van een Simons of een Rits zetten. Maar op termijn: waarom niet? Slaagt hij in die uitdaging, is er veel mogelijk voor hem. Dan is dit zeker geen eindpunt.”

