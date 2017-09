Hoeveel rek zit er nog op Antwerp? Stijn Joris

16u31 9 Photo News Antwerp Na 13 jaar in de tweede afdeling is Antwerp aan een meer dan gesmaakte rentree op het hoogste niveau bezig. Met 15 op 24 bezet de Great Old knap de zesde plek op slechts één puntje van het nummer twee Charleroi. En toch zit het elftal van Laszlo Bölöni nog niet aan zijn limieten. Daags voor de match tegen Waasland-Beveren bekijken we welke vooruitgang Antwerp nog kan boeken.

Bölöni gaf het zelf al aan nog voor de start van het seizoen. Pas in november zou hij zijn team helemaal op punt hebben. De Roemeense coach heeft dus nog ruim een maand om een resem details naar zijn hand te zetten. Met Bolat staat er al een betrouwbare doelman tussen de palen. De verdediging bewees zijn waarde en ook het trio op het middenveld kon overtuigen. Toch zijn er nog facetten waar Bölöni meer rendement uit wil puren, maar ook probleempjes waarvoor hij nog een sleutel moet zoeken. Waar liggen dan precies de mogelijkheden om nog beter voor de dag te komen?

Vers bloed

Antwerp was tot laat actief op de transfermarkt. Van de spelers die eind augustus pas de overstap naar de Bosuil maakten, kwam alleen Yatabaré al behoorlijk wat in actie. De spitsen Joaquin Ardaiz en Kafoumba Touré, rechtsachter Aurelio Buta en aanvaller Roberto Manas kwamen nog niet echt veel aan de bak. Zij krijgen de tijd om zich in te passen en een eventuele conditionele achterstand weg te werken. Ardaiz kondigt zich veelbelovend aan, maar heeft fysiek het grootste gat te dichten. Buta kon in de beker tegen Lierse niet echt overtuigen. Of Touré en Manas snel in het elftal gaan raken, is koffiedik kijken. Spelers als Stojanovic en Ghandri zijn al langer in Antwerpen en lijken niet meteen veel speelgelegenheid te krijgen. Bölöni verwacht meer van sommige nieuwkomers zonder daarbij namen te noemen. "Bepaalde spelers zitten nog in hun examenperiode. Je kan gewoon het plan uitvoeren, maar ik verwacht van jongens die hun plek in het elftal willen afdwingen iets extra. Dat heb ik nog niet van iedereen gezien. Het is aan hen om zich echt te presenteren en te tonen dat ze in de ploeg willen raken. Het is niet zeker dat alle spelers zullen slagen voor hun examen. Maar als je er vijf aantrekt en drie daarvan slagen, dan heb je het niet verkeerd gedaan."

Dosis ervaring

De verdediging van Antwerp mag dan wel al erg sterk staan, met Moustapha Sall en Jelle Van Damme heeft Bölöni nog twee echte routiniers achter de hand. Sall speelde meer dan 200 matchen in de Franse Ligue 1. Na een avontuur in het Midden-Oosten verscheen hij niet meteen topfit in Deurne. Hij lijkt nu wel stilaan wedstrijdfit en zat tegen Kortrijk voor het eerst in de selectie. "Hij is al twee weken klaar om echt te spelen nu", gaf Bölöni mee. Jelle Van Damme kwam door ziekte en een knieblessure ook alleen nog maar aan de aftrap in de bekermatch tegen Lierse. Hij mist vermoedelijk Waasland-Beveren nog, maar moet na de interlandbreak inzetbaar zijn. Die twee hebben elk meer matchen op het hoogste niveau in hun rugzak zitten dan Borges, Arslanagic, Batubinsika en Corry samen, die vier maakten tegen Kortrijk samen de verdediging uit met gelegenheidsrechtsachter Yatabaré. Met Sall en Van Damme kan Bölöni dus nog een flinke dosis ervaring toevoegen. De jonge, maar onervaren verdediging houdt voorlopig opmerkelijk goed stand, maar zal ook nog mindere matchen kennen. Op die momenten is het een plus om te weten dat je nog twee forse troefkaarten achter de hand hebt.

Het juiste systeem

Bölöni greep bij aanvang naar het 4-2-3-1-systeem waarmee hij ook bij Standard succes boekte en het sloeg ook bij de Great Old aan. Tegen Kortrijk pakte hij toch uit met een variant. Drie centrale verdedigers en Corryn en Yatabaré die vanuit het middenveld uitvielen naar de flanken. Met succes. Antwerp boekte zijn grootste zege van het seizoen tegen KVK. Dat moet Bölöni ongetwijfeld aan het denken gezet hebben. De Roemeen zal zich moeten beraden over welk systeem het team het best uitbalanceert. Nu Oulare weer bijna helemaal fit is en Ardaiz eraan komt, heeft hij straks ook quasi voor het eerst voorin mogelijkheden en kan hij naar een opstelling met twee centrale aanvallers. Met een kern van 28 zijn heel wat posities twee keer ingevuld en kan Bölöni dus puren uit een geheel van veel verschillende type voetballers. Hij kan nu pas echt andere systemen gaan uitproberen al hoeft hij natuurlijk niet van zijn 4-2-3-1 af te stappen zolang die resultaten oplevert.

Rechtsachter als pijnpunt

Slechts één enkele positie baart Bölöni ongetwijfeld zorgen. Na het vertrek van Duplus ging Antwerp op zoek naar een rechtsachter. Met Aurelio Buta raakte de Great Old snel rond, maar de transfer van Réginal Goreux ketste af. Dat maakt dat Buta de enige echte rechtsback in de selectie is en de onervaren Portugees pakte Bölöni vooralsnog niet in. Hij kreeg zijn kans in de bekerpot tegen Lierse, maar verdween daarna weer uit het elftal. Yatabaré functioneerde sindsdien als rechtsachter. Niet zijn favoriete plek en de Malinees kan ongetwijfeld meer bijdragen op het middenveld. Zijn loopvermogen komt daar beter tot zijn recht. Als Buta zich niet meteen kan doorzetten, moet Bölöni hopen dat D'Onofrio nog een nieuwe rechtsback kan vinden of zelf op zoek naar een creatieve oplossing. Ook hier is dus nog ruimte voor verbetering.

