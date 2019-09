Hoedt en Gano maken officieus debuut voor Antwerp, Dierckx blinkt uit bij winnend Waasland-Beveren SJH

06 september 2019

13u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Antwerp en Waasland-Beveren speelden vanmiddag een oefenwedstrijd achter gesloten deuren. De Waaslanders haalden het met 0-2 na twee treffers voor rust. Beide teams lieten 20 veldspelers ritme opdoen.

Bij de Great Old maakten Hoedt, Gano en Miyoshi hun officieuze debuut. Aan de kant van Waasland-Beveren was het de eerste wedstrijd op de bank voor nieuwe coach Arnauld Mercier. Hij zag zijn team voor rust al 0-2 uitlopen. Tuur Dierckx opende op voor hem bekend terrein de score met een overhoeks shot. Amper twee minuutjes later lag hij ook aan de basis van de tweede goal voor de Waaslanders. Goede run en aflegger voor Milosevic die maar had binnen te leggen. Bij beide goals toonde de linkerflank bij Antwerp zich kwetsbaar. Hoedt nam achterin meteen het commando. Mirallas en Miyoshi zorgden voor de meeste dreiging aan Antwerp-kant.

Aan de rust wisselden beide coaches hun hele elftal. Bij de Great Old kwam Gano erin. Ook Lamkel Zé maakte zijn opwachting. Defour speelde nog niet. Hij bouwt nog wat verder op. Benson bleef aan de kant omdat hij later op de dag nog een echo zou laten maken van een lichte blessure. In de tweede helft bleef het doelgevaar beperkt. Lamkel Zé maakte enkele acties, maar Jackers moest nooit echt tussenbeide komen.

ANTWERP :

• 1ste helft: De Winter – De Laet, Seck, Hoedt, Juklerød – Haroun, Agbor – Miyoshi, Refaelov, Mirallas – Mbokani.

• 2de helft: De Winter – Buta, Arslanagic, Batubinsika, De Wilde – De Sart – Baby, Coopman, Lamkel Zé, Rodrigues – Gano.

WAASLAND-BEVEREN:

• 1ste helft: Pirard – Schryvers, Caufriez, Vukotic, Foulon – Keita, Tshibola – Dierckx, Agyepong, Badibanga – Milosevic.

• 2de helft: Jackers – De Mey, Moren, Gamboa, Vukcevic – Emmers, Heymans – Dhauholou, Jubitana, Asomani - Durmishay.

Doelpunten: 31’ Dierckx 0-1, 33’ Milosevic 0-2.

FT 0-2 💛💙 Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link