Hij kan het niet laten: Lamkel Zé schoffeert Club Brugge in aanloop naar topper tegen Antwerp YP

30 januari 2020

09u53

Bron: Instagram 0 Antwerp Hij kan het maar niet laten. Didier Lamkel Zé, de knotsgekke Kameroener van Antwerp, heeft via zijn sociale media al een prik uitgedeeld naar Club Brugge. Dat belooft, voor komende zondag...

Dé affiche van komend weekend in de Jupiler Pro League, is natuurlijk die tussen Club Brugge en Antwerp. Club is autoritair leider, maar kreeg in de heenwedstrijd door achtervolger Antwerp wel de eerste nederlaag toegediend in de vaderlandse competitie. Didier Lamkel Zé, die toen een puike wedstrijd speelde, vond het alvast broodnodig om via Instagram het vuur al een beetje op te poken. Zo deelde de 23-jarige flankaanvaller op zijn verhaal een foto van zichzelf met een koningskroontje op en bij dat beeld noemt hij Club Brugge ineens ook ‘wankers’ - of eikels, zo u wil.

De zoveelste frats al van Lamkel Zé. In onderstaande video een overzicht van zijn andere stoten bij Antwerp tot dusver: