Hielblessure hield hem aan de kant in bekermatch tegen Lokeren: Defour twijfelachtig voor Oostende Stijn Joris

27 september 2019

10u53 0 Jupiler Pro League Dat hij niet speelde in de bekermatch tegen Lokeren was voorspelbaar, maar Steven Defour (31) bleef niet louter om conditionele redenen aan de kant. De ex-Rode Duivel sukkelt ook met een hielblessure. Al lijkt het wel weer de goede kant uit te gaan, hij kan zelfs al meetrainen.

“Defour heeft tegen Lokeren niet gespeeld omdat dat niet ging”, maakte Laszlo Bölöni vanochtend duidelijk. “Het is geen spierblessure zoals hij er wel vaker had, maar een ontsteking op de hiel. Hetzelfde probleem als bij De Laet, maar minder erg. Opgelopen na een hard contact met de bodem. Gelukkig liggen de velden er na al die regen wat zachter bij. (grijnst).” Het is dus nog eventjes afwachten of Steven Defour zondag alweer in actie kan komen in Oostende. De Laet, De Sart, Opare, Pius en Seck missen die wedstrijd hoe dan ook.

Bölöni was vanochtend nog steeds boos over het feit dat Antwerp uiteindelijk nog verlengingen moest spelen tegen tweedeklasser Lokeren om de volgende ronde te bereiken. “Ik blijf bij mijn mening. We brachten onszelf in moeilijkheden omdat we ondanks onze dominantie niet verder uitliepen. De spelers moeten hun verantwoordelijkheden kennen. Als dit een competitiewedstrijd betrof, waren we twee punten kwijt geweest. Dit is nog niet afgesloten. Ik ga er nog over doorbomen, maar nu nog niet. Ik vind wel een moment om het in de kleedkamer nog eens aan te halen.”

Vlak na de wedstrijd tegen Lokeren raakte ook bekend dat Antwerp het in de 1/8ste finale van de beker tegen Racing Genk opneemt. “De landskampioen. Daar kan je niet meteen blij om zijn, ook al is het dan thuis. Of ik liever tegen een amateurploeg had gespeeld? Natuurlijk. Waarom kunnen wij niet een keertje geluk hebben?”