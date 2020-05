Het beste van Bölöni in zijn leukste quotes: “Het zijn enkel maar imbecielen die niet van gedacht veranderen” DMM/ODBS

14 mei 2020

16u34 1 Antwerp Altijd zichzelf nooit een ander. Laszlo Bölöni (67) zei altijd waar het op stond, om een krasse uitspraak zat de Hongaarse Roemeen dan ook nooit verlegen. Een bloemlezing.

Over ex-Standard-coach Ricardo Sá Pinto: “Ach, Sá Pinto was geen slechte speler, maar het heeft altijd al in zijn karakter gezeten om de conflicten op te zoeken. Ken je het verschil tussen God en Sá Pinto? God wil Sá Pinto niet zijn.”

Over Jelle Van Damme: “Volledige eenheid in een groep, dat bestaat niet. Denk je dat Ronaldo het zo goed kon vinden met Benzema? Ik geloof er niets van. Om Van Damme op een zo hoog mogelijk niveau te laten presteren, heb ik mijn uiterste best gedaan, maar ik kan niet zeggen dat ik hem even graag had als Owusu.”

Over de relatie met zijn broer: “Ik wil een deel van mezelf bewust niet aan de buitenwereld tonen. Misschien is het zelfverdediging, maar me volledig openstellen, dat doe ik niet. Zelfs niet voor mijn naasten. Misschien is mijn broer wel de enige voor wie ik alle kraantjes opendraai.”

Over zijn liefde voor het voetbal: “Ach, ik ben gelukkig zo. Een ziekte die ik lang geleden opgelopen heb en waarvan ik niet genezen geraak. Voetbal is een microbe die niet uit me raakt.”

Over Didier Lamkel Zé: “We doen enórme inspanningen om hem te doen begrijpen dat zij die een klein beetje meer talent hebben meegekregen van de Goede Vader, dat die niet meer rechten, maar meer plíchten hebben dan anderen. Maar dat lijkt Didier maar heel moeilijk te snappen. Héél moeilijk. Ik weet zelfs niet of hij het ooit zal snappen.”

Over Didier Lamkel Zé (bis): “Wát heeft hij exact gedaan? Een beetje met z’n armen gezwaaid. En dat is het. Het publiek geprovoceerd. Een publiek dat hem al een hele avond treiterde. En ze mogen dat, want ze hebben inkom betaald. Didier had die gestes niet moeten doen. Maar om er nog verder op in te gaan... (blaast) Weet je dat er vijf, zes Standard-spelers op hem sprongen? Schrijf daar eens over. (op dreef) Dat ze ons stonden op te wachten in de catacomben? Schrijf daar eens over. Dat ze naar onze kleedkamer kwamen? Voilà... Ik ben kwaad dat hij geel pakt, dat wel. Maar ik denk niet dat hij ooit gaat veranderen. Bon, ik vind dat we te veel over Didier praten. Ik ga het ook niet meer doen. Oké?”

Over Didier Lamkel Zé (tris): “Ik hoop dat hij volwassener blijft worden en zijn talent niet langer vergooit. Ik ben bang om te snel victorie te kraaien. In zijn hoofd is hij nog steeds een klein kind dat kan doorslaan als je zijn pop afpakt. Meer wil ik er liever niet aan toevoegen.”

Over het trainerschap: “Doorgaan tot mijn 80ste? Tot mijn 90ste! (en dan plots gespeeld kwaad en maakt aanstalten om te vertrekken) Stel nu eens echte vragen in plaats van grapjes te maken. Daar verlies ik mijn tijd niet graag mee...”

Over zijn gouden driehoek bij Standard: “Ik had met De Camargo, Mbokani en Jovanovic drie topspitsen. Dus zocht ik naar een tactisch compromis om ze alle drie te kunnen opstellen. Ik ben niet zo moedig om altijd en overal te voetballen volgens dezelfde principes (grijnst) - il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.”

Over de 17-jarige Cristiano Ronaldo bij Sportin Lissabon: “Quelle présence. Toén al werd Cristiano omringd door ‘une large monde’ - jong en oud, mannen en vrouwen. Ik weet wel, hij was nog erg jong, maar Cristiano was helemaal niet moeilijk te managen. Op zijn werkethiek was niets aan te merken. En dat je dan in Porsche rijdt... Jaloezie komt haast altijd van mensen die het niveau van een ander niet aankunnen en daarom dat niveau naar omlaag trekken. Ik heb Cristiano Ronaldo nooit arrogant geweten tegenover zijn medespelers.”

Over Francky Dury: “Ik heb uiteraard wel heel veel respect voor hem. Maar deze keer wou ik winnen. Ik moet trouwens nog eens babbelen met hem. Hij moet me uitleggen hoe je dat doet, een resultaat behalen op Club.”

Over het gebrek aan efficiëntie bij Antwerp: Als ik jullie gezicht zie, wil ik dit pintje opdrinken. Ik zal jullie het verhaal vertellen van Tony Vairelles (ex-Lierse, red.). Toen ik trainer was van Nancy, stopte Vairelles plots met scoren. Hij ging naar de nationale beloftenploeg en daar maakte hij wél zijn doelpunten. Ik belde dus naar de bondscoach, Raymond Domenech, en vroeg hem: ‘Zeg me wat ik moet doen om hem opnieuw te laten scoren. Hoe train je met hem?’ Domenech antwoordde: ‘Weet je wat ik doe? Helemaal niets.’ (grijnst) Mocht ik weten hoe een spits moet scoren, was ik een journalist. Messieurs, fijne avond.”

Over zijn motivatie: “Als ik straks thuiskom op mijn appartement, wil ik kunnen zeggen dat ik alles gedaan heb voor mijn ploeg. Dát is mijn objectief, niet zozeer het resultaat in het weekend... Dat heb je nooit zelf in de hand. Maar als ik in de spiegel kijk, wil ik er zeker van zijn dat ik met mijn capaciteiten, mijn gezondheid, mijn provocaties, mijn talent en mijn studies me volledig ingezet heb voor mijn club.”

Over Kevin Mirallas als centrumspits: “Mirallas als centrumspits? Dat heb ik nooit gezien. Als tweede spits misschien, en als flank, oké. Maar diepe spits? Nee.”

Over Kevin Mirallas die niet wou invallen: “In het leven loopt nu eenmaal niet alles zoals je het had gepland. Dat geldt voor iedereen, ook voor een voetballer. Als je daar als prof niet mee om kan, zoek je beter een andere job.”

Over zijn uitspraken in de Hongaarse pers om Antwerp te verlaten: “Journalisten zijn gevaarlijk - of het nu Belgen zijn of Hongaren, Chinezen of Japanners. Sommigen willen bommen laten exploderen.”

Over het trainerschap in tijden van corona: “Ik ben alleen thuis in Antwerpen, mijn vrouw is met de familie in Frankrijk. Ik kom niet buiten, ik heb daarnet rijst gebakken met instructies over de telefoon. Ik wens u en iedereen een goede gezondheid.”

