Haroun na mislukte transfer naar AA Gent: “Kleine tik, maar knop is omgedraaid” Stijn Joris

13 september 2019

07u25 0 Antwerp Het is nog niet helemaal uit zijn systeem, maar hij kan er wel al om lachen. Faris Haroun (33) zag op deadline day een transfer naar AA Gent afspringen. Antwerp hield hem op de Bosuil en kwam intussen met een contractverlenging op de proppen.

Maandagavond 2 september omstreeks 22u30 stapte Faris Haroun met zijn vader Mahamat en nonkel/makelaar Sidi buiten op de Bosuil. Zonder meer terneergeslagen. De kapitein van Antwerp had echt zijn zinnen op een transfer naar AA Gent gezet, maar Luciano D’Onofrio hield het been stijf. “Het was een mentale tik”, geeft Haroun toe. “Maar ik heb snel de knop omgedraaid. Ik ben geen 18 of 20 meer en het was niet de eerste transfer die ik zag ontglippen. Wat het zo zwaar maakte, was dat ik al een maand niet wist waar ik aan toe was. Of het er nu van zou komen of niet. Die druk viel toen van me af.”

Zoals bij een vrouw...

Daags voordien had Antwerp nochtans zijn goedkeuring gegeven. Haroun mocht zijn medische testen gaan afleggen. ‘s Avonds zette Bölöni hem tegen Zulte Waregem op de bank. Na afloop vertelde Haroun zijn coach dat hij naar Gent trok. “Hij was kwaad”, zegt Haroun. “Ik had hem eerder al verteld dat ik zou gaan, maar hij zei meteen dat hij er alles aan zou doen om me te houden. Hij grapte nog dat hij hoopte dat er wat met mijn meniscus zou zijn. (grijnst)” Haroun reisde niet mee met de spelersbus terug naar Antwerpen om zich ‘s anderendaags in Gent te presenteren. Om 10 uur ‘s ochtends meldde hij zich bij de Buffalo’s. In de namiddag liep hij langs in de Ghelamco Arena. “Plots hoorde ik dat de clubs er niet uitraakten. De puntjes en komma’s...”

Dat ik in Gent met Odjidja, één van mijn beste vrienden, op het veld zou staan, gaf me zin in die nieuwe uitdaging. Al ben ik nu ook wel blij met mijn contractverlenging. Faris Haroun

Faris zakt met zijn vader en nonkel naar de Bosuil af. De discussies op de vierde verdieping laaien op. Antwerp wil Louis Verstraete in de deal betrekken, maar daar wil Gent niet van weten. Uiteindelijk blijft een akkoord uit. “Het is een beetje zoals bij een vrouw. Je moet ze af en toe meenemen op restaurant of naar de cinema. De inspanningen die Gent voor me wou doen, waren voor mij als speler die straks 34 jaar wordt een eer. Dat gaf me het gevoel dat ze me echt wilden. Antwerp sprak wel over een contractverlenging, maar ze gingen ervan uit dat ik sowieso zou blijven. Daarom had Gent voor mij een streepje voor. Het was geen makkelijke keuze, maar ook het feit dat ik er met één van mijn beste vrienden (Odjidja, red.) op het veld zou staan, gaf me zin in die nieuwe uitdaging. Uiteindelijk ben ik nu ook wel blij met mijn contractverlenging. Er is nooit een conflict geweest. Ik heb altijd open kaart gespeeld.” Op de achtergrond passeert Refaelov en die kust het denkbeeldige clublogo op zijn shirt. Haroun grijnst. “Met de trainer heb ik ook gelachen op de eerste training. Ik vroeg Bölöni of hij gebeden had dat mijn transfer niet zou doorgaan. Hij zwoer van niet, maar zei wel dat hij blij was dat ik er nog was. (lacht)”