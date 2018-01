Hairemans: profvoetballer, cultheld-in-wording en driebander: "Ik zou direct voor tien jaar bij Antwerp tekenen" Stijn Joris

08u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jan De Meuleneir - Photo News Antwerp 2017 was voor Geoffry Hairemans (26) als één langgerekte droom. Aan hem om straks te bevestigen en helemaal dé held van de Bosuil te worden door Antwerp naar play-off 1 te loodsen. Tussendoor houdt hij van een partijtje biljart. Wij regelden een duel met tweevoudig wereldkampioen Eddy Merckx.

De winterstop zit er alweer op. Heel wat clubs hervatten vandaag de trainingen, andere vertrekken zelfs al op stage. De spelers zwermden tijdens de feesten uit naar New York, Londen, Dubai en zelfs Singapore. Geoffry Hairemans opteerde voor Parijs, maar maakte ook tijd voor een potje biljart. Hij hanteert wel vaker een keu, sinds kort zelfs in competitieverband. Profvoetballer/driebander, het kan zomaar op zijn cv. "Het is louter ontspanning. Ik ben ooit begonnen met snooker en pool en nu dit. Het voetbal is nooit ver weg natuurlijk, maar met biljarten kan ik mijn hoofd eens leegmaken." Toeval is het niet. Hairemans' moeder baatte nog een kroeg uit in Deurne. "Ik ben eigenlijk best goed in al die caféspelletjes. Tot frustratie van mijn tweelingbroer. (lacht)"

