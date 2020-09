Goed nieuws uit ziekenboeg Antwerp: De Laet, Nsimba én Juklerod trainen mee MVS

30 september 2020

Gejuich in het medisch kabinet op de Bosuil. ‘t Mocht al eens. Ritchie De Laet en Simen Juklerød konden vanmorgen de groepstrainingen hervatten, ook Nsimba - die uit voorzorg binnen bleef - trainde mee. De Laet moest tegen Kortrijk naar de kant met een probleem aan de heupbuigers. Nsimba speelde de match wel uit, maar kloeg achteraf over wat last aan de knie. Het beste nieuws kwam misschien nog wel van Juklerod. De Noor voelde zich de voorbije weken als een vis in het water in de 3-5-2 van Leko, maar viel exact een week geleden uit op training, maar kon vandaag een eerste groepstraining afwerken. ‘t Is kort dag tegen de match tegen KV Mechelen, maar RAFC hoopt het trio tegen vrijdag helemaal speelklaar te krijgen.

Benson zal een zestal weken out zijn met een spierscheur, ook tweede keeper Beiranvand moet enkele weken geblesseerd toekijken. Hij zal in de wedstrijdkern worden vervangen door Matijas.