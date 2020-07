Geen positieve gevallen bij Antwerp in aanloop naar bekerfinale, Great Old traint gewoon op de Bosuil



30 juli 2020

12u24 0 Antwerp Goed nieuws voor Antwerp en trainer Ivan Leko: van de 22 beschikbare spelers voor de bekerfinale testte niemand positief op het coronavirus.

Het had een voetbalfeest van jewelste moeten worden, zaterdagavond rond 20u30. Een prestigematch tussen de Belgische kampioen en de Slapende Reus Die Weer Is Wakkergeworden. Nu wordt de bekerfinale veeleer een testcase voor wat komen moet: voetbal in coronatijden. Bij Antwerp zijn alle spelers een laatste keer getest op het coronavirus. Niemand was positief. Oef.

The Great Old traint in afwachting van een beslissing van Expertengroep Celeval nog gewoon op de Bosuil. De hoop is dat de Antwerpse provincie een uitzondering maakt op de beslissing om geen ploegsport met meer dan 10 mensen toe te staan. Morgenavond wordt sowieso getraind in het Koning Boudewijnstadion.

Tot dan is het afwachten voor Antwerp. Een negatieve beslissing zou betekenen dat Antwerp moet uitwijken en dat er een nieuwe bom komt te liggen onder de competitiestart (8 augustus). Maar eerst de bekerfinale, die voor alle duidelijkheid wel zeker doorgaat.

Voor Antwerp staat er naast prestige ook nog een rechtstreeks Europees ticket op het spel. Bij winst mag het stamnummer 1 rechtstreeks de Europa League in, bij verlies wordt het verwezen naar de voorrondes.

