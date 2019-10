Geen mens die twijfelt dat hij Antwerp ooit recordsom zal opleveren, maar “Lamkel Zé is niet te koop” Kristof De Cnodder

29 oktober 2019

08u02 0 Antwerp De ‘Sky’ is de ‘Limit’ voor Didier Lamkel Zé. Geen mens die eraan twijfelt dat de 23-jarige Kameroener op een dag voor een recordsom de Bosuil zal verlaten. Maar die dag lijkt nog niet meteen daar. “Didier mag nu niet weg”, stelt Antwerp. “Didier wil momenteel niet weg”, klinkt het in zijn entourage.

Los van de kleine frats met het ‘Lamkel Zé na kalm’-T-shirt etaleerde Didier Lamkel Zé afgelopen weekend opnieuw zijn grote klasse. Als je van op twintig meter met je ‘mindere’ voet een bal snoeihard in de winkelhaak kan trappen, dan heb je iets in je mars. “Waar Didiers limieten liggen? Daar ga ik beter niet op antwoorden, anders gaat hij misschien zweven”, knipoogt Antwerps trainer Laszlo Bölöni.

Van alle spelers die Antwerp momenteel onder contract heeft liggen, lijkt Lamkel Zé diegene met de hoogste potentiële marktwaarde, ook omdat mannen als Defour en Mirallas de 30 al zijn gepasseerd. Als Lamkel Zé vertrekt, zal het ongetwijfeld voor een veelvoud zijn van de 2,5 miljoen die Antwerp in 2003 ving voor de huidige uitgaande recordtransfer Karel D’Haene. Een bedrag tussen tien en vijftien miljoen euro zou toch moeten kunnen.

Extreem bod

De kans dat Lamkel Zé al tijdens de winterstop andere oorden opzoekt, wordt door alle betrokkenen weliswaar omschreven als “zeer klein”. “Op dit moment is Didier totaal niet bezig met een mogelijke transfer”, klinkt het in zijn entourage. “De probleempjes die er in het verleden al eens opdoken zijn opgelost. Didier wil nu gewoon een tijdlang bevestigen en lekker voetballen. Didier heeft geen limieten - hij zal zich overal kunnen aanpassen aan het niveau - maar de timing moet juist zitten.”

“Didier is niet te koop”, pikt General Secretary Sven Jaecques van Antwerp in. “Tenzij er een extreem bod komt, is een vertrek in januari uitgesloten. Wij zijn nog niet klaar met Didier en hij niet met ons. Net als zijn entourage denken we dat het voor Didier te vroeg is om al een stap hogerop te zetten. Puur voetbaltechnisch is hij wel klaar, maar er komen ook andere dingen bij kijken. Didier is pas op zijn zestiende naar Europa gekomen en miste dus een stuk opleiding. Dat gemis proberen we stap voor stap weg te werken.”

Het mentale aspect is en blijft een werkpunt bij de bijwijlen geniale flankaanvaller. Antwerps technische staf en een begeleidingsteam (met daarin ook een psycholoog) steken veel tijd en energie in Lamkel Zé. “Voor de goede orde: dat begeleidingsteam staat ten dienste van al onze spelers, maar Didier is dus iemand die zeker ook de nodige aandacht krijgt”, gaat Sven Jaecques verder. “Wij beginnen hem alsmaar meer te begrijpen en hij begint het alsmaar beter op te pikken. Op dit moment loopt het vrij aardig, al blijft het met twee woorden spreken.”

Orde en tucht

De verwachting is dat de grote clubs in de komende maanden de bevestiging willen zien dat Lamkel Zé effectief zijn leven heeft gebeterd. “Die jongen heeft het potentieel voor de Europese subtop en misschien wel voor de top, maar in zijn bovenkamer moeten de zaken ook op orde zitten”, benadrukt Urbain Haesaert, die scout is voor Ajax. “Natuurlijk wordt daar bij de rekrutering door veel clubs naar gekeken, want je moet toch kunnen werken met zo’n jongen. Kunnen voetballen alleen is niet genoeg om het te maken. Orde, tucht en discipline tonen hoort er ook bij.” Lamkel Zé weet dus waar hij voor staat. Afspraak in juni?