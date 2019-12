Exclusief voor abonnees Geen Haroun: wat nu, Bölöni? Drie opties om de Antwerpse kapitein te vervangen Michaël Vergauwen

17 december 2019

07u30 0 Antwerp Hoe vervang je het hart en de longen van Antwerp FC? Brainstorm met Bölöni, die het even zonder Haroun moet doen. “Ik hou van Faris, maar in mijn hoofd bestaat hij nu niet.”

Hij is de kapitein. De motor. De trainer op het veld. Behalve in absolute cijfers - 0 goals, 1 assist - is Faris Haroun veruit de belangrijkste speler bij Antwerp FC. Enkel Mbokani (2.219) verzamelde dit seizoen al meer speelminuten dan de middenvelder (2.185). Faris Haroun is onmisbaar, onvervangbaar. Of niet, Laszlo Bölöni?

