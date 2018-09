Geen gezamenlijk stadion, Gheysens wil eigen droomproject en burgemeester De Wever gaat mee in verhaal: Antwerp krijgt Bosuil 2.0 Stijn Joris

29 september 2018

10u09 0 Antwerp Antwerp verzamelde vanochtend de pers op de Bosuil. Voorzitter Paul Gheysens en burgervader Bart De Wever maakten bekend dat de Great Old plannen heeft om zijn stadion verder te renoveren. Ghelamco-patron Gheysens pootte vorig jaar al een indrukwekkende nieuwe tribune neer, maar ook de plannen om de rest van het stadion aan te pakken, krijgen nu vorm. Na de Ghelamco Arena van AA Gent, maakt hij van de Bosuil een tweede prestigieus project.

Daarmee lijkt het idee om in Antwerpen een gemeenschappelijk stadion voor zowel Antwerp als Beerschot-Wilrijk te bouwen definitief van de baan. Een opluchting voor de fans van de Great Old die erg verknocht zijn aan hun heilige grond. De Bosuil zag in 1923 het levenslicht en doet intussen al 95 jaar dienst als het stadion van RAFC. Dat tijdperk krijgt nu dus een verlengstuk.

Paul Gheysens bouwde vorig seizoen in ijltempo al een nieuwe tribune. Die werd op 25 november voor het eerst in gebruik genomen tegen KV Mechelen. In amper 20 weken verwezenlijkte Gheysens' bouwfirma Ghelamco dat huzarenstukje dat vandaag tot in de kleinste details is afgewerkt. Een nagelnieuwe tribune met 5.600 zitjes, maar ook 20 loges, business seats, burelen en een restaurant voor tot 700 personen, maar Gheysens denkt groter en wil nu ook de rest van de Bosuil aanpakken.

23.000 plaatsen

Concreet zullen tribune 2 en 4 worden herbouwd, waardoor de totale capaciteit wordt opgetrokken naar 23.000 plaatsen. Verder zetten ze bij de 'Great Old' ook in op fietsers: voor hen worden extra stallingen voorzien. Gheysens hoopt de werken tegen 2019 afgerond te hebben.

Bart De Wever was er bij de opening van de nieuwe tribune al bij. Het is dus niet verwonderlijk dat het kopstuk van de N-VA zijn schouders opnieuw mee onder de plannen van Antwerp zet. De Antwerpse burgemeester zou extra gronden ter beschikking willen stellen van de club om de bouwwerken te kunnen realiseren.

