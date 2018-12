Gal Refaelov net als haar Lior in de wolken in Antwerpen: "Zijn transfer was noodzakelijk” Stijn Joris

23 december 2018

09u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Na jaren in het Jan Breydelstadion, steunt Gal Refaelov sinds deze zomer haar wederhelft op de Bosuil, de kleine Mia op één arm, Adrian aan de andere hand. Papa Lior haalt weer een hoog niveau en daar zit zij voor veel tussen.

Zeven seizoenen bracht Lior Refaelov door bij Club Brugge. Zijn vrouwtje Gal kwam van in het begin mee. De kinderen werden in zijn blauw-zwarte periode geboren. Gal runde er zelfs een juwelenzaak, maar deze zomer eindigde het Brugse avontuur voor de Refaelovs. Zijn laatste seizoen in Jan Breydel was er misschien wel eentje te veel. Lior nam een vliegende start bij Antwerp, maar hoe aardt zijn gezin in ‘t stad? We wilden het ook wel eens van zijn ravissante Gal horen. Lior mocht de koffie brengen.

