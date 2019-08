Forfaitnederlaag voor Antwerp? Debutant stond niet op wedstrijdblad, Waasland-Beveren twijfelt over klacht SJH/MVS

05 augustus 2019

12u09

Bron: Eigen berichtgeving 328 Antwerp Geen 6 op 6, maar 3 op 6 voor Antwerp? Het dreigt die kant op te gaan. Waasland-Beveren neemt vandaag contact op met de KBVB om eventueel klacht neer te leggen. 12 minuten voor het einde liet Laszlo Bölöni het 17-jarige jeugdproduct Robbe Quirynen debuteren. De 4-1-eindstand stond toen al op het bord, alleen zagen ze bij de Great Old over het hoofd dat diezelfde Quirynen niet op het officiële wedstrijdblad stond.

Vermoedelijk werden dezelfde 18 namen van de uitwedstrijd bij Eupen gekopieerd en stond Nazaryna en niet Quirynen op het digitale wedstrijdblad. Zich van geen kwaad bewust liet Bölöni rechtsachter Quirynen opdraven voor doelpuntenmaker Buta. Een administratieve blunder en die dreigt een fameus staartje te krijgen.

Scheidsrechter Alexandre Boucaut maakte in zijn verslag gewag van de misser en ook Waasland-Beveren weet precies wat er misging. Mogelijk wordt de 4-1 dan omgedraaid naar een 0-5 en komen de drie punten op de teller van Waasland-Beveren. In dat geval starten de Waaslanders dan net als Antwerp met 3 op 6. Antwerp verliest niet alleen zijn punten, Mbokani, Buta en Refaelov zijn ook meer dan waarschijnlijk hun goals kwijt.

Komt er wel een klacht?

Bij de KBVB verduidelijkt men intussen dat een speler die niet op het wedstrijdblad staat, geldt als een ‘niet-gekwalificeerde speler’. In dat geval is regel B1026 van het bondsreglement van kracht en dreigt Antwerp de drie punten van gisteravond effectief kwijt te spelen. De Geschillencommissie Hoger Beroep moet zich eerst nog over de zaak buigen, maar een forfaitnederlaag behoort tot de strafmaten.

Enige voorwaarde is wel dat Waasland-Beveren officieel klacht neerlegt. Anders komt de zaak niet voor de groene tafel, zo leren we ook bij de KBVB. Momenteel zijn ze er bij Waasland-Beveren nog niet uit of ze effectief overgaan tot een officiële klacht. De Waaslanders overleggen nog intern om al dan niet stappen te ondernemen tegen het opstellen van Robbe Quirynen.

