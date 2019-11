Football Talk. Cercle geeft Calvin Dekuyper eerste profcontract en haalt transfervrije doelman - Blessureleed bij STVV Redactie

01 november 2019

Cercle Brugge geeft Calvin Dekuyper eerste profcontract...

U kent hem misschien intussen van zijn vlotte televisie-interviews na de wedstrijden. Calvin Dekuyper heeft zijn eerste profcontract getekend bij Cercle Brugge. De 19-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een overeenkomst van twee seizoenen met optie op een extra jaar. Dekuyper speelt sinds zijn dertiende voor de Vereniging. In de voorbereiding op dit seizoen werd hij opgenomen in de A-kern. De voorbije twee matchen, tegen RC Genk en Moeskroen, stond hij telkens in de basiself van coach Bernd Storck.

✍️ Na z'n profdebuut vorig weekend op Genk, een tweede basisplaats op rij afgelopen dinsdag tegen Moeskroen, nu de ondertekening van z'n allereerste profcontract! Proficiat Calvin Dekuyper!! #levecercle



... en haalt transfervrije Tunesische doelman Mouez Hassen

Cercle Brugge heeft de Tunesische doelman Mouez Hassen aangetrokken. Zijn contract bij het Franse Nice liep deze zomer af. Bij de Vereniging ondertekende hij een overeenkomst voor één seizoen, met een optie op nog een bijkomend seizoen.

De 24-jarige Hassen speelde in totaal 49 wedstrijden in de Ligue 1 voor Nice maar verdween vorig seizoen helemaal uit beeld. De twaalfvoudige Tunesische international heeft ook een verleden bij Southampton en Châteauroux.

Bij rode lantaarn Cercle verdrong Guillaume Hubert de Monegaskische huurling Loïc Badiashile de laatste drie competitieduels uit doel.

Teixeira en Steppe uit tot na nieuwjaar, De Petter nog langer

Slecht nieuws voor STVV. Centrale verdediger Jorge Teixeira, die momenteel hard gemist wordt in de Truiense verdediging, is zeker nog tot na nieuwjaar out. Hij heeft last van een pees in de heupstreek. En alsof dat nog niet genoeg is, is ook Kenny Steppe voor de rest van dit jaar out. Hij herstelt van een liesoperatie. Ook met De Petter gaat het niet goed. Zijn enkel blijft hem vervelen. Alleen rust kan hem soelaas brengen. (FKS)

Lamkel Zé opgeroepen voor nationale ploeg

De flamboyante spits van Antwerp heeft er al een turbulent seizoen opzitten, maar is nu toch voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Kameroen. De ontembare leeuwen spelen twee oefenwedstrijden tegen Kaapverdië en Rwanda op 13 en 17 november. Lamkel Zé begon dit seizoen nog in de B-kern, maar toonde toch al z’n waarde voor Antwerp met vier goals en twee assists in de competitie. Afgelopen speeldag scoorde hij nog tegen Genk.

Kameroen won in 2017 nog de Africa Cup. Lamkel Zé doorliep ook heel wat jeugdreeksen van de nationale ploeg. Hij kondigde het nieuws aan op Instagram, waar hij ook zijn oproepingsbrief postte.

Dembélé wint in China

Mousa Dembélé was vandaag aan het feest met zijn Chinese club Guangzhou R&F. Op bezoek bij rode lantaarn Beijing Renhe werd het 1-4.

Dembélé speelde centraal op het middenveld de volledige wedstrijd maar kwam niet tot scoren en deelde geen assist uit. De thuisploeg beëindigde de match met tien nadat scheidsrechter Mark Clattenburg kort voor affluiten Augusto Fernandez met rood van het veld stuurde.

Met 32 punten uit 27 wedstrijden staat Guangzhou R&F elfde in de Chinese Super League.

Udinese zet coach Tudor op de keien

Igor Tudor is ontslagen als trainer van Udinese. Dat maakte de Italiaanse eersteklasser vandaag bekend. De 41-jarige Kroaat betaalt het gelag na de zware competitienederlagen tegen AS Roma (0-4) en Atalanta (7-1). Na tien speeldagen staat de ploeg veertiende in de Serie A met 10 punten.

Tudor was bij Udinese bezig aan zijn tweede termijn. Eind maart keerde hij terug als opvolger van de ontslagen Davide Nicola. In het voorjaar van 2018 had hij de club behoed voor degradatie maar vervolgens bereikte hij geen overeenstemming over een nieuw contract.

Bij Udinese staan er met William Troost-Ekong (ex-AA Gent), Bram Nuytinck, Sebastien de Maio, Stefano Okaka en Lukasz Teodorczyk (allen ex-Anderlecht) vijf spelers met een verleden in de Jupiler Pro League op de loonlijst.

Stoke City beëindigt samenwerking met Nathan Jones

Stoke City heeft met onmiddellijke ingang de samenwerking met coach Nathan Jones stopgezet. Jones was amper 10 maanden trainer bij de club. Hij reageerde: “Ik wil iedereen bedanken, eerst en vooral omdat ik deze club mocht coachen, en voor de blijvende steun doorheen m’n periode hier. Ik wil ook de supporters bedanken voor hun geweldige steun. Ik wens de club het beste voor de toekomst.”

Stoke degradeerde twee seizoenen geleden uit de Premier League en staat op dit moment gedeeld laatste in het Engelse championship, de tweede klasse. De club haalde amper acht punten uit veertien wedstrijden. Ook vorig seizoen eindigde Stoke op een anonieme zestiende plaats op 24 ploegen.

