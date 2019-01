Ex-spits Lokeren nekt Antwerp in laatste oefenpot, Bölöni ziet enkele beloften aan het werk Stijn Joris op stage met Antwerp in Algorfa

11 januari 2019

17u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Antwerp verloor na twee 1-0-zeges tegen Virton en OHL uiteindelijk wel zijn derde oefenmatch van de winterstage in Spanje. Het Duitse Augsburg was te sterk voor de Great Old: 3-1. De wedstrijd werd opgedeeld in vier helften van 30 minuten.

Het eerste uur bracht Bölöni de meeste van zijn basisspelers tussen de lijnen. Door de blessures bij Haroun en Yatabaré vormden Borges en Lamkel Zé het Antwerpse middenveld. Het eerste uur eindigde op 3-0 voor Augsburg. Het nummer 15 van de Bundesliga had dat voor een groot stuk te denken aan Finnbogason (ex-Lokeren). De IJslander prikte er twee binnen. Hij tekende eerst voor de 1-0 na aarzelen bij Bolat. Even later zorgde Van Damme met een ongelukkige owngoal voor 2-0. Vlak voor het eerste uur erop zat, deed Finnbogason er nog eentje bij. Owusu liet een goede kopkans liggen en Baby had de openingstreffer gemaakt, maar die werd door het arbitrale trio afgekeurd.

Bölöni bracht tien nieuwe veldspelers na een uur spelen. Alleen Bolat bleef de volle 120 minuten tussen de palen staan. Onder andere de beloften Nostlinger, Quirynen en Bernier kwamen tussen de lijnen. Het schaduwelftal van Antwerp speelde erg gedisciplineerd en hield Augsburg - dat ook een aantal wissels deed - zonder veel moeite in bedwang.

In het laatste halfuur kreeg Bolingi een uitstekende kans op de eerredder, maar de Congolees besloot te zwak op doelman Luthe. Die kwam er in de ultieme seconden alsnog. Bernier zette zich door in de zestien en trapte laag binnen. Zo eindigde de partij op 3-1. Antwerp heeft morgen zijn laatste volledige stagedag in Algorfa. Zondag vliegt de selectie en de staf terug naar Deurne.

ANTWERP: Bolat - Buta (61' Opare), Arslanagic (61' Seck), Van Damme (61' Batubinsika), Jukleröd (61' Quirynen) - Borges (61' Nostlinger), Lamkel Zé (61' Nazaryna) - Owusu (61' Bernier), Refaelov (61' Hairemans), Baby (61' Rodrigues) - Mbokani (61' Bolingi).

Doelpunten: 43' Finnbogason 1-0, 55' Van Damme (o.g.) 2-0, 58' Finnbagosan 3-0, 119' Bernier 3-1.

