Eddy Wauters stelt met aangetekende brief naar voetbalbond licentie Antwerp in vraag RUDY NUYENS

21 februari 2018

07u29 66 Antwerp Eddy Wauters (84) heeft een aangetekende brief gestuurd naar de voetbalbond, waarin hij de licentie van Antwerp in vraag stelt. De gewezen voorzitter van de Great Old stelt zowel de bond als Antwerp in gebreke.

De hele zaak begint bij de overgang van Antwerp van een vzw naar een nv, in 2016. De entourage van Eddy Wauters haalt een schrijven van de bond van 23 november 2016 aan, waarin gesteld wordt dat die overgang "nog geen feit is en dat er pas zekerheid komt als de nieuwe nv alle passiva en overdraagbare schulden van de vroegere vzw overneemt". Die vzw had een schuld bij Eddy Wauters die met intresten opgelopen was tot 5,2 miljoen euro. Een bedrag dat door verschillende rechters aan Wauters toegewezen werd en ook effectief op een rekening staat. Het probleem is dat Wauters niet aan dat geld kan, omdat er nog steeds een claim van 2,5 miljoen van de BVBA Goala op rust.



Goala is het bedrijf waarmee Patrick Decuyper enkele jaren geleden Antwerp opkocht. De betwisting van 2,5 miljoen gaat over geld dat Decuyper volgens de entourage van Wauters via een constructie in de Verenigde Arabische Emiraten - "gebakken lucht uit Dubai", luidt het - had willen regelen, maar waarop de gewezen voorzitter volgens die entourage niet is ingegaan. Alles draait om de vraag of Wauters destijds een document van Goala getekend heeft. Wauters en co beweren van niet, anderen van wel. Vast staat wel dat Eddy Wauters niet aan de 5,2 miljoen kon of kan. Vorig jaar betwistte hij op basis daarvan al de licentie van Antwerp bij het BAS, maar het sporttribunaal stuurde hem wandelen.

Op 2 juni 2017 stuurde Eddy Wauters een mail naar Paul Gheysens, die Patrick Decuyper intussen had uitgekocht bij Goala en zo de patron werd bij Antwerp. In die mail stelde Wauters de baas van Ghelamco voor om "belangrijke zaken onder grote mensen te bespreken en een regeling te vinden", maar Paul Gheysens reageerde nooit op dat aanzoek. Wauters wachtte en wachtte, maar een antwoord kwam er nooit. Hij werd het op den duur zat en verstuurde eind vorige week een aangetekende brief naar de voetbalbond, gericht aan de voorzitter van de KBVB, de secretaris-generaal én de voorzitter van de licentiecommissie. Daarin stelt Wauters dat de voetbalbond "zijn eigen statuten verkracht door Antwerp een licentie te verlenen en dat de club intussen in eerste klasse voetbalt op basis van een licentie die ze nooit had mogen krijgen".

Nieuwe elementen?

Bij de voetbalbond bevestigen ze ons dat ze de aangetekende brief van Wauters hebben ontvangen. De gewezen voorzitter van het stamnummer één stelt de licentie van zijn voormalige club openlijk in vraag. Het beslag dat op de eerder genoemde 5,2 miljoen ligt, is volgens hem voor rekening van Antwerp, omdat hij Goala slechts als "een vehikel van de club" beschouwt. Of het schrijven van Eddy Wauters gevolgen zal hebben voor (de licentie van) Antwerp, is lang niet zeker. De licentiecommissie oordeelde vorig jaar al dat alles geregeld was tussen Antwerp en Wauters. Of de brief nieuwe elementen bevat die dat tegenspreken, zal nog moeten blijken. Bij Antwerp wenste men gisteren niet te reageren op de hele zaak.