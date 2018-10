Drie vaststellingen voor Laszlo Bölöni: "Ik begin Antwerpen te kennen"

Alain Ronsse

08 oktober 2018

06u00 0 Antwerp Na zijn korte analyse van Antwerp op Eupen – "Onze eerste helft was niet slecht, maar toch niet goed genoeg" – legden we Laszlo Bölöni drie ­vaststellingen voor.

1. Na 10 wedstrijden telt Antwerp één punt meer dan vorig seizoen op hetzelfde tijdstip.

"Met 18 op 30 hadden we toen de stoutste verwachtingen overtroffen. Dat we nu één punt meer hebben, is daarentegen geen verrassing. De kern is ­breder en beter, want de nieuwkomers betekenen een meerwaarde – Jukleröd, Mbokani, Refaelov – of zorgen voor meer concurrentie. En Van Damme is opnieuw de speler die hij was bij Anderlecht."

2. Antwerp kon al in 4 van de 10 wedstrijden een achterstand omzetten in puntenwinst (gelijk tegen Club Brugge, Anderlecht en Gent, zege tegen Eupen).

"Ik begin Antwerpen én Antwerp te kennen. Ze ­hebben soms een draai om de oren nodig om wakker te schieten. En doet de tegenstander het niet, dan zorgen de supporters er wel voor, want zij conditioneren en onderhouden de stijl van het huis. ­Refaelov ondervindt dat. De fijne technicien is tot de bevinding gekomen dat je je bij Antwerp niet kunt beperken tot kunstjes opvoeren om gewaardeerd te worden. Spelen met het mes tussen de ­tanden is een even belangrijk ingrediënt, waar ik niet over te klagen heb. Integendeel, ik ben zéér ­tevreden met de mentaliteit."

3. In de eerste vijf matchen incasseerde Antwerp slechts één doelpunt. Daarna hield het vijf keer niet meer de nul.

"Wat dacht je? Dat we tot het einde van de competitie het gemiddelde van één tegengoal per schijf van vijf matchen zouden aanhouden? De context bepaalt het aanvoelen. Over de goal die we hier binnenkregen, maak ik mij niet druk... omdat we gewonnen hebben (glimlacht). De manier waarop de twee tegentreffers van vorige week tegen Gent tot stand kwamen, lagen me daarentegen wél zeer zwaar op de maag."

