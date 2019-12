Domper voor Antwerp: Faris Haroun loopt armbreuk op MVS

15 december 2019

10u48 14 Antwerp Slecht nieuws voor Antwerp: Faris Haroun liep gisteren tegen Eupen een breukje in de onderarm op. Dat gebeurde rond de 70ste minuut. Desondanks speelde de middenvelder de wedstrijd uit, maar achteraf kwam het verdict aan het licht.

Rond de 70ste minuut gebeurde het onheil voor Haroun. “Ik dacht eraan Faris te wisselen, maar hij weigerde het veld te verlaten”, gaf Antwerp-coach Laszlo Bölöni na de match mee. “Hij wou z’n team niet in de steek laten.” Eupen hield tot dan Antwerp goed in bedwang - twintig minuten voor tijd stond het nog steeds 0-0.

Na de wedstrijd kwam het verdict: een breukje in de onderarm. Hoelang Haroun precies out is, moet nog blijken. De drie resterende matchen in 2019 - woensdag in de Croky Cup tegen Standard, op zondag 22/12 tegen STVV en op vrijdag 27/12 tegen Anderlecht - moet Haroun hoe dan ook laten schieten. Een serieuze domper, want de 34-jarige Belg is de motor van het rood-witte middenveld.

Mogelijk kan Steven Defour die rol overnemen. De ex-Rode Duivel traint na de hamstring- en kuitproblemen opnieuw mee en zit mogelijk in de selectie voor de bekermatch van woensdag tegen de Rouches.