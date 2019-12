Exclusief voor abonnees Dieumerci Mbokani (34), 200 matchen in eerste klasse en beter dan ooit: “Ik ga door tot mijn 40ste” Michaël Vergauwen

13 december 2019

07u00 0 Antwerp Als God spreekt, luisteren we. In de winter van zijn ­carrière zit Dieumerci Mbokani (34) plots weer in de fleur van z’n leven. Bekroont hij die hausse met een trofee? “De titel, de Gouden Schoen, topschutter... of alles tegelijk: waarom niet?”

Proficiat, Dieu. Morgen speel je je 200ste wedstrijd in onze eerste ­klasse. En van uitbollen is precies nog geen sprake. Hoe komt dat?

“Vorig seizoen had ik bijna drie maanden vakantie en miste ik de voorbereiding, nu was ik er wel meteen bij. Dat maakt een heel groot verschil. Ik ben ook erg gemotiveerd. Niet dat ik in ­België nog veel te bewijzen heb, maar ik wil me toch nog altijd blijven tonen. Ik ben 34, maar heb nog altijd ontzettend veel zin in het spelletje. Leeftijd is maar een nummer. Het einde van mijn loopbaan komt weliswaar alsmaar dichterbij, maar ik wil nog enkele mooie jaren meemaken.”

