Defour voegt de daad bij het woord en test de Vlaamse wielerhellingen: “Enorm veel respect voor coureurs” DMM

24 mei 2020

20u02 0 Antwerp Hij had het al verklapt in Hij had het al verklapt in een interview met uw krant en vandaag voegde hij de daad ook effectief bij het woord. In een fietstochtje over 122 kilometer reed Steven Defour naar de Muur van Geraardsbergen.

Hoe is het met de conditie van Steven Defour? Dat vroegen we de Antwerp-middenvelder zelf in een recent interview. “Zeer goed. Ik loop en ik fiets - 65 kilometer, soms meer dan 100. Nu de trainingen zijn gestopt en we vakantie hebben, ben ik van plan om met een maat de Muur op te rijden - zolang de kans bestond dat we nog zouden voetballen, vond ik dat te riskant.”

Enkele dagen na die uitspraak heeft Defour zijn doel bereikt. De middenvelder deelde op zijn social media een foto op de Kapelmuur vergezeld van een Strava-file. “Ik wou de heuvels uit de Ronde van Vlaanderen eens testen, wow. Respect voor de wielrenners”, schreef Defour bij zijn post. Het resultaat van een dag doorheen de Vlaamse Ardennen was een fietsotcht van 122 kilometer met ruim 1.500 hoogtemeter aan een gemiddelde snelheid van iets meer dan 26 kilometer per uur.

Lees ook:

Steven Defour - sinds donderdag met vakantie - heeft veel tijd om na te denken: “Meer en meer tik ik in: ‘Steven Defour + YouTube’”

Wanted to test the hills on the Tour of Flanders.. wow 😅#massiverespectforthecyclists pic.twitter.com/o1PhzVQOOA Steven Defour(@ StevenDefour) link

We finished on the wall of geraardsbergen 😍 pic.twitter.com/KqQ81iFRWK Steven Defour(@ StevenDefour) link