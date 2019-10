Defour legt transfer naar Antwerp bloot: “In het begin van de zomer zag ik een terugkeer naar België niet zitten” Redactie

23 oktober 2019

10u42 0 Antwerp In de wekelijkse voetbalpodcast MIDMID onthult Steven Defour (31) in detail hoe zijn transfer naar Antwerp tot stand kwam. “Eigenlijk zag ik in het begin van de zomer een terugkeer naar België niet zitten.”

Het binnenhalen van Steven Defour tijdens de zomermercato onderstreepte nogmaals de steile ambities van Antwerp. In de voetbalpodcast MIDMID doet de 52-voudige Rode Duivel uit de doeken hoe de overgang naar The Great Old verliep. “Ik dacht dat ik door die kuitblessure een maand of vijf aan de kant zou staan”, begint Defour zijn verhaal. “Zo kon ik de voorbereiding bij Burnley meemaken. Maar die kwetsure bleef maar aanslepen. Of ik de fysieke Engelse competitie nog aankon, werd op den duur zowel door mijzelf als door de club luidop in vraag gesteld.”

“Op het einde van de transferperiode stelde Burnley mij vervolgens de vraag of er naar een oplossing kon gezocht worden. Eigenlijk zag ik in het begin van de transferperiode een terugkeer naar België niet echt zitten, maar omdat die blessure me bleef achtervolgen ging ik nadenken: wat kan ik doen om mijn carrière terug op de rails te zetten? Als puntje bij paaltje kwam, bleek Antwerp de beste oplossing.”

Hoe kwam Defour en het stamnummer één met elkaar in contact? “Mijn hele carrière al heb ik regelmatig contact met Luciano D’Onofrio (sportief directeur van Antwerp, red.). Wij praten bijvoorbeeld over mijn familie, mijn loopbaan, en in het begin van de zomer vroeg hij een keer mijn mening over ‘het project Antwerp’. Ik maakte duidelijk dat Burnley me niet wilde laten gaan, dus dat geen optie was. Er was dus niets concreets, maar aan het einde van de transferperiode polsten ze mij een eerste keer écht. Toen is het heel snel gegaan. We kennen elkaar goed, er werd niet lang gepraat. Er waren doorheen de zomer nog andere opties, maar enkel als ik gratis weg mocht. Dat liet Burnley op dat moment niet toe, maar uiteindelijk ben ik ze wel dankbaar dat ze mij transfervrij lieten vertrekken naar Antwerp. In dit ambitieuze project krijg ik de ideale kans om mijn carrière terug op de kaart te zetten.”

De MidMid podcast wordt gemaakt door Friends of Sports, een project van Rode Duivels Steven Defour en Dries Mertens.

Beluister HIER het fragment over de transfer naar Antwerp

Beluister HIER de volledige podcast