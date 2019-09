Defour debuteert in winnende oefenpot, Mirallas legt er twee in het mandje Stijn Joris

11 september 2019

13u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Laszlo Bölöni wou zijn nieuwkomers nog eens aan het werk zien voor de clash van zondag tegen Anderlecht. De Great Old werkte vanmiddag een oefenwedstrijd af tegen Lierse Kempenzonen. Steven Defour maakte zijn eerste 45 minuten, Mirallas scoorde zijn eerste goals in het shirt van Antwerp.

Bölöni speelde Defour op het middenveld uit naast Haroun en in steun van Refaelov in wat verdacht veel op de typeploeg voor de rest van het seizoen leek. De ex-Rode Duivel liet zich vooral verbaal meteen opmerken. Hij stuurde en coachte vanaf de eerste minuut. Het eerste gevaar kwam wel van Lierse Kempenzonen, maar Teunckens zag een afgeweken schot van Vermeiren op de lat vallen.

Daarna was het aan de Great Old. Didier Lamkel Zé moest doordat Mirallas vanaf de linkerkant speelt uitwijken naar rechts. Hij vormde daar een gevaarlijk duo met Buta en aan de overkant klikte het ook tussen Mirallas en Juklerød. Uit een combinatie tussen die laatste twee wist Mirallas de score te openen. Hij klopte Geens in de korte hoek. Op rechts zette Lamkel Zé met een knappe doorsteekpass bijna een doelpunt op voor Buta, maar diens schot week af en belandde op de dwarsligger. Lierse Kempenzonen had een ideale kans op de gelijkmaker toen Mirallas iets te veel aan Janssen trok. De bal ging op de stip. Buyens mocht zelfs twee keer aanleggen van de ref, maar Teunckens stopte telkens.

Gano mist penalty

Bij de rust bleef Defour in de kleedkamer voor De Sart. Beide coaches spraken of om de tweede helft met een kwartiertje te verlengen. Na een uur verving Bölöni zijn negen overige veldspelers. De invallers kregen zo ook nog een oefenpotje van 45 minuten. In dat kwartiertje voorafgaand aan de negen wissels, duwde Mirallas er nog eentje binnen. Op aangeven van Lamkel Zé en met links in de verste hoek. Daarna was het aan Gano, Baby, Rodrigues en co. Enkel Benson blijft nog eventjes aan de kant. Hij sukkelt met een lichte blessure en werkt nog individueel.

Het schaduwelftal deed er nog eentje bij. De Japanner Miyoshi omzeilde erg makkelijk de uitgekomen Geens om dan laag in doel te schuiven. Baby trapte van dichtbij op de dwarsligger. In de slotfase ging de bal ook voor Antwerp nog eens op de stip. Geens haalde Rodrigues onderuit. Gano zette zich achter de bal, maar Geens zette zijn foutje recht en stopte de elfmeter. Zo bleef het bij 3-0. Voor Defour is het hoofdstuk Antwerp nu echt begonnen. Afwachten of hij zondag al een plekje in de selectie krijgt voor de uitwedstrijd tegen Anderlecht.

ANTWERP: Teunckens (46’ De Winter) – Buta (60’ De Laet), Arslanagic (60’ Seck), Hoedt (60’ Batubinsika), Juklerød (60’ De Wilde) – Haroun (60’ Coopman), Defour (46’ De Sart) – Lamkel Zé (60’ Rodrigues), Refaelov (60’ Miyoshi), Mirallas (60’ Baby) – Mbokani (60’ Gano).

Doelpunten: 23’ Mirallas 1-0 , 55’ Mirallas 2-0, 66’ Miyoshi 3-0.

