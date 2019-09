De winner op Anderlecht, twee goals op de Copa America: de zotte zomer van Koji Miyoschi (22) ODBS

15 september 2019

17u22 2 Antwerp FC “Kijk uit naar mij”, liet Koji Miyoshi op 20 augustus op de website van Kawasaki optekenen bij het bericht over zijn vertrek naar Antwerp. Als ze dat in Japan doen, zullen ze zien dat de aanvallende middenvelder zich deze namiddag als invaller meteen tot matchwinnaar kroonde in Anderlecht - Antwerp.

Niet Mbokani, Lamkel Zé of Mirallas bezorgde Antwerp het delirium in het Lotto Park. Wel Koji Miyoshi. Wie? De Japanner werd in 2015 gepromoveerd uit de jeugd van de Japanse hoofdklasser Kawasaki Frontale, dat hem enkele jaren later twee keer uitleende. Eerst in 2018 aan Hokkaido Cosadole Sapporo, waar hij drie keer scoorde in 26 duels. Vervolgens aan topclub Yokohoma Marinos. Dat verhaal was geen lang leven beschoren. Op 15 augustus kwam een einde aan de deal en nam Miyoschi het vliegtuig richting België. Antwerpen Noord lonkte. Een transfer richting Bosuil, met aankoopoptie, volgde.

Olympische Spelen

En dat nadat Miyoshi er al een memorabele zomer had opzitten. De amper 1m67 grote ‘flyer’ mocht in juni zijn debuut maken voor de Japanse nationale ploeg, dat als gastland deelnam aan de Copa America. En in Zuid-Amerika maakte hij snel naam. In een draw tegen het Uruguay van Luis Suarez nam hij de twee Japanse goals voor zich (2-2). Met twee op negen geraakte Japan niet voorbij de groepsfase, maar Miyoshi werd wel weerhouden als een van de spelers die in aanmerking komen om volgend jaar op de Olympische Spelen voor Japan te voetballen. Naast spelers onder de 23 jaar mogen daar ook enkele ‘oudere’ jongens aan deelnemen.

In zijn afscheid op de website van Kawasaki stelt Miyoschi de club erg dankbaar te zijn omdat ze hem steunt in zijn verhuis naar Europa. “Ik zal mijn best doen om de clubs en de mensen die me hebben opgeleid, terug te betalen. Kijk alsjeblieft uit naar mij.” En kijk: in minuut 82 kwam hij Refaelov vervangen, vijf minuten later trapte eerste Vlap en daarna Cobbaut slecht weg. Bij zijn tweede poging op doel was het raak. Licht afgeweken via Gerkens, verraste Miyoshi een tot dan beresterke Van Crombrugge.

Ook het interview dat hij meteen na de match op Telenet PlaySports gaf, was niet alledaags. Het Engels amper machtig, maar de vragen verstond hij wel. Zo had Miyoshi al snel door dat het er in onze competitie erg fysiek aan toegaat (“tall guys”, grote jongens) en dat “iedereen zijn leraar is”, incluis Lior Refaelov, de Israëli die Antwerp een eerste keer deed juichen snel na de pauze in Anderlecht.