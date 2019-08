De transferhonger is nog niet gestild bij Antwerp: komst Defour dichterbij dan ooit, Benson komt over van Genk

31 augustus 2019

19u01

Bron: Eigen berichtgeving 20 Antwerp De transferhonger van Antwerp is verre van gestild. Nadat de Great Old gisteren de komst van Kevin Mirallas bevestigde, mikt de club nu ook op Steven Defour (31) en Genk-winger Manuel Benson. De voormalige Rode Duivel zit nog in Engeland, maar wacht de ontwikkelingen in spanning af. De onderhandelingen met Genk over Benson zijn quasi afgerond en de flankaanvaller tekent - behoudens een onverwachte ommezwaai - eerstdaags een meerjarig contract in Deurne-Noord.

De komende uren volgt mogelijk nog een bevestiging: Antwerp haalt dan toch Steven Defour naar de Bosuil. Het zag er lang naar uit dat Luciano D’Onofrio de transfer van Defour van Burnley te duur achtte, maar de voorbije dagen zijn de onderhandelingen toch weer opgestart en ziet het ernaar uit dat D’Onofrio de deal kan afronden. Binnen de club valt te horen dat vanavond of morgenvoormiddag uitsluitsel volgt, maar - zo klinkt het - ‘het ziet er goed uit’. Ja-nee-ja, het lijkt wel een mini-mini-Neymar-soap.

Defour heeft intussen de lichte groepstrainingen hervat bij Burnley na zijn kuitblessure. De middenvelder woonde de match tegen Liverpool bij, maar wacht de gesprekken tussen de clubs af. Hij voelt wel iets voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League, want er is twijfel of zijn lichaam - na een zware kraakbeenblessure aan de knie en een kuitoperatie - de intensiteit van Sean Dyches regime bij Burnley nog aankan. Laat staan de Premier League.

Benson onderweg

De gesprekken met Benson zitten in een vergevorderd stadium. Verwacht wordt dat de winger snel zal tekenen. Racing Genk nam Benson in de zomer van 2017 over van Lierse. Vorig seizoen werd hij bij Moeskroen gestald. Daar kende hij na een aarzelende start een sterk jaar met 6 goals en 9 assists. Genk besloot hem dan ook een nieuw vijfjarig contract aan te bieden, maar dat raakte uiteindelijk niet rond. Benson speelde wel nog een sterke voorbereiding bij KRC én startte in de basis op de eerste speeldag tegen Kortrijk. Hij viel ook nog in tegen KV Mechelen en Zulte Waregem, maar tegen Waasland-Beveren kwam hij niet van de bank en vorige week zat hij tegen Anderlecht zelfs niet in de selectie. Het klikte met andere woorden niet helemaal met Mazzu.

Nu gaat Benson dus bij Antwerp aan de slag, waar hij op de flanken de concurrentie moet aangaan met Rodrigues, Lamkel Zé, Hairemans, Baby, Miyoshi en mogelijk ook Mirallas als Bölöni die laatste op de buitenkanten wenst uit te spelen.