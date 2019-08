De transferhonger is nog niet gestild bij Antwerp: Benson van Genk naar de Bosuil

SJH/KDZ

31 augustus 2019

18u15

Bron: Eigen berichtgeving 14 Antwerp De transferhonger van Antwerp is verre van gestild. Nadat de Great Old gisteren de komst van Kevin Mirallas al vastlegde, komt nu ook Manuel Benson (22) naar de Bosuil. De onderhandelingen met Genk zijn quasi afgerond en de flankaanvaller tekent - behoudens een onverwachte ommezwaai - eerstdaags een meerjarig contract in Deurne-Noord. Benson is rechtsvoetig, maar kan op beide flanken uitgespeeld worden.

Racing Genk nam Benson in de zomer van 2017 over van Lierse. Vorig seizoen werd hij bij Moeskroen gestald. Daar kende hij na een aarzelende start een sterk jaar met 6 goals en 9 assists. Genk besloot hem dan ook een nieuw vijfjarig contract aan te bieden, maar dat raakte uiteindelijk niet rond. Benson speelde wel nog een sterke voorbereiding bij KRC én startte in de basis op de eerste speeldag tegen Kortrijk. Hij viel ook nog in tegen KV Mechelen en Zulte Waregem, maar tegen Waasland-Beveren kwam hij niet van de bank en vorige week zat hij tegen Anderlecht zelfs niet in de selectie. Het klikte met andere woorden niet helemaal met Mazzu.

Nu gaat Benson dus bij Antwerp aan de slag, waar hij op de flanken de concurrentie moet aangaan met Rodrigues, Lamkel Zé, Hairemans, Baby, Miyoshi en mogelijk ook Mirallas als Bölöni die laatste op de buitenkanten wenst uit te spelen.