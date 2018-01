De plus en min van Bölöni: "Stage was overwegend positief" Stijn Joris

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Antwerp De Antwerpse spelers en staf hangen op dit moment ergens in de lucht. Voor het weer naar België vliegen nam Laszlo Bölöni (64) nog even de tijd om op de stage terug te blikken en de positieve en minder positieve punten te bespreken. De eindbalans was goed zonder meer. "De faciliteiten en de trainingsmogelijkheden voldeden aan al onze eisen. Ik wil hier gerust nog eens op stage komen", besloot Bölöni voor hij op de bus stapte.

PLUS: Nieuwkomers scoren punten

"Tijdens onze 13 trainingen in 8 dagen hebben de nieuwe spelers de kans gekregen om zich te tonen en onze werkwijze te leren kennen. Ze weten nu goed wat onze eisen en mogelijkheden zijn. Elke club is anders en je moet je altijd aanpassen. Daar was deze stage goed voor. Pitroipa kan een nuttige speler zijn in de laatste 40 meter. Hij weet hoe hij een verdediging uit evenwicht moet brengen en een match doen kantelen, maar dat wil zeker nog niet zeggen dat hij zijn plek in de ploeg al veroverd heeft. Het verdedigende takenpakket moet hij met zijn ervaring nog kunnen opnemen. Of hij dat ook wil, is een andere vraag."

"Habran moet nog heel veel leren. Vooral hoe hij zijn kwaliteiten beter kan gebruiken en zich nuttig kan maken voor het collectief. Hij heeft nog niet met de strikte en nauwe wetten van een volwassen competitie te maken gehad. Nazaryna is de speler die we op het middenveld nog nodig hadden er rekening mee houdend dat Corryn eigenlijk geen middenvelder is, ook al deed hij het daar prima. Met Egor beschikken we over een extra optie. Hij kan een bal heroveren en de actie verder zetten. Hij kan mee de opbouw verzorgen, maar moet nog sterker worden. Hij krijgt een speciaal programma om spiermassa aan te maken. Een aangename speler om mee te werken. Hij ziet het sneller dan de meeste spelers en heeft de technische kwaliteiten om de actie ook uit te voeren."

"Laten we ook Jens (Teunckens red.) niet vergeten. Hij is een belangrijke nieuwkomer voor ons. We hebben al drie keepers die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Ze zijn alle drie 28 of 29 jaar. We wilden er graag een jonge talentvolle doelman bij. Een optie voor de toekomst en hopelijk is hij de oplossing voor dat probleem. Het zou goed zijn, mochten er nog enkele versterkingen bijkomen."

PLUS/MIN: Het ter plaatste trappelen van Arslanagic

De meeste geblesseerden evolueerden prima in Algorfa. Arslanagic is de enige revaliderende speler die niet echt vooruitgang boekte. "We recupereerden Obbi (Oulare, red.), al had hij op het einde van de week toch weer een klein probleempje en daardoor lieten we hem uit voorzorg niet spelen, maar ik beschouw hem als inzetbaar. Dylan (Batubinsika, red.) heeft goed kunnen werken. Ik denk dat we hem binnen tien dagen tot twee weken terug hebben. Ivo (Rodrigues red.) moet binnen een week weer klaar zijn."

"Alleen Dino (Arslanagic red.) blijft sukkelen met zijn stomme blessure. Ik ben geen expert, maar mijn gevoel is dat die pubalgie een uitzonderlijke, onvoorspelbare blessure is. We moeten op zoek naar de meest ervaren mensen in die kwestie in Europa of daar nog buiten. De klassieke behandeling lijkt niets op te lossen, daarom moeten we op zoek naar alternatieve oplossingen. Mous (Sall red.) was voor de winterstop alweer inzetbaar. Het is een beetje vervelend dat hij drie dagen later toekwam, maar we moeten de reden daarvoor respecteren. Hij krijgt een speciaal programma en ik denk niet dat hij in de problemen komt voor de match tegen Club Brugge."

MIN: Het afhaken van Werder

Op woensdag zou Antwerp normaal sparren met Werder Bremen, maar de Duitsers zegden die match een dag op voorhand af omwille van te veel blessureleed. "Het meest negatieve punt van de stage is het ontbreken van die derde oefenwedstrijd. Werder Bremen zegde af en we wisten geen andere tegenstander te vinden. Heel veel heeft dat niet veranderd. (Bölöni voegde een training toe aan het programma, red.) We hadden er wel graag een echte test bij gehad. Nu hebben we in de eerste wedstrijd aan de rust de hele ploeg omgegooid en in de tweede na 60 minuten een resem vervangingen gedaan. Het was de bedoeling om in die derde match een competitiewedstrijd te simuleren en maar een drietal vervangingen te doen. Het is jammer dat we die kans niet kregen."

