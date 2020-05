Exclusief voor abonnees De monoloog van László Bölöni over zijn ‘pijnlijke’ afscheid bij Antwerp: “Ik had wel eens een schouderklopje verwacht” Stephan Keygnaert

25 mei 2020

04u00 14 Antwerp Zijn mama is 95 en woont alleen, hoog, in een appartement in het hartje van Boedapest. Zijn vrouw woont alleen, thuis met een tuin, aan de Côte d’Azur in Nice. Hij woonde alleen op de benedenverdieping van een appartement in Brasschaat. Vrijdagavond riep hij. De quasi-monoloog van László Bölöni (67). “Ik ben triest.”

“Provocaties maken deel uit van het voetbal. Provocaties door de aanhang van de tegenstander, provocaties door de andere coach, door journalisten, door scheidsrechters... Maar dit seizoen zijn er bij Antwerp intérne provocaties geweest, hárde provocaties – en ik praat niet over de kleedkamer – die maken dat we vierde zijn geëindigd en niet tweede. Het was moeilijk om die provocaties te controleren. De ­ vijand van buitenaf kan mij niks schelen, maar de interne vijand is de gevaarlijkste – hij maakt je zwakker. Het was pijnlijk.”

Aandringen heeft geen zin – “Ik weet dat ik in mysteries praat.”

László Bölöni staart naar zijn zelf gezette koffie, en bedenkt: “Het glas is te groot opdat de koffie warm genoeg zou blijven.”

Boeiende persoonlijkheid. Intelligent, belezen, grappig, uiterst loyaal. Goede coach. Nog betere mens.

De vuilnisemmer is leeggehaald, de laptop op de salontafel licht nog op – net voor hij de autotrip richting thuis bij zijn echtgenote in Nice wilde aanvatten, nodigde Bölöni ons uit om eenmalig zijn verhaal te doen over die drie “buitengewone” jaren op de Bosuil.

“Ik ben triest.”

