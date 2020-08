De Laet en Verstraete na zege van Antwerp: "Als Dieu zo speelt, mag hij altijd afwezig zijn op de dag voor de match” Michaël Vergauwen

00u13 0 Antwerp ‘t Was iets wat hij terloops vermeldde, Ivan Leko. Dieumerci Mbokani kreeg donderdag een trap op training en kon daardoor vrijdag niet het veld op. Toch speelde hij tegen Gent én maakte hij de winning goal. “Hij is ervaren genoeg om te weten wat hij moet doen om op een match top te zijn”, klonk Ritchie De Laet.

Het tekent de teamgeest van de Great Old. Ook al trainde hij vrijdag niet, Mbokani moest en zou erbij zijn tegen Gent. Alsof hij op voorhand voelde waarom, want de Congolees scoorde het enige doelpunt van de partij.

“Donderdag kreeg hij een trap op training”, verduidelijkte De Laet. “Als hij dan vrijdag binnen blijft en op zaterdag zo presteert, mag hij van mij voortaan elke vrijdag binnen blijven (lacht). Hij loopt nog altijd even weinig als vorig jaar, maar eens hij aan de bal komt...”

Wie ook had kunnen, nee, moéten scoren, was Faris Haroun. De misser van het jaar is nu al bekend. Het deed ook De Laet grinniken. “Ja, we hebben hem in de kleedkamer meteen uitgelachen. Ach, Faris staat er niet voor bekend om goals te maken, maar je ziet wel dat hij meer en meer meegaat in de aanval en in het open spel hoger staat. Ik had wel liever gehad dat we een goaltje of twee meer hadden gemaakt, dan had het makkelijker geweest voor de verdediging. Maar ik ben heel blij dat ik weer die vechtersmentaliteit zag bij iedereen, iets wat ik de voorbije matchen een beetje gemist had. Onze eerste helft was goed, met mooi voetbal, na rust was het meer vechten. En dat is exact waar we deze week op gehamerd hebben: dat we niet verliezen waar we vorig jaar zo goed in waren: vechten voor elke bal. Zo moet het elke week.”

Vier weken

Voor wie de zege ongetwijfeld meer dan zoet smaakte, was ex-Buffalo Birger Verstraete. “Er zat zowel voor ons als voor Gent druk op deze match”, reageerde hij. “En met die coachwissel was er nog een extra element. We zijn de match geduldig begonnen, hebben Gent uit hun kot gelokt. Na rust stonden we heel sterk in de verdediging, met twee man ervoor, waardoor het centrum dicht bleef. En die voorzetten van hen, ach, met die drie sterke beren bij ons achterin (bedoelt Seck, Batubinsika en De Laet, red.) verliezen we geen duel. We zijn op goede weg, proberen elke dag beter zijn dan gisteren. Binnen vier weken hopen we op topniveau te zijn.”

