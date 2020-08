De bekertriomf door de ogen van de onnavolgbare Lamkel Zé

Antwerp

100 procent Didier. Het laatste fluitsignaal van de bekerfinale had nog maar net weerklonken in een lege Heizel, of Lamkel Zé toverde zijn gsm tevoorschijn om de vreugdetaferelen van Antwerp vast te leggen. Eerst het feestje op het veld, nadien in de kleedkamer mét bier en champagne. Het bekerfeest door de ogen van de excentrieke Kameroener, die in ons spelersrapport de hoogste score kreeg van alle namen op het veld