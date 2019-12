Dat heet dan gelukkig zijn: Refaelov viert knappe winner tegen Eupen met dochter en zoontje op veld ODBS

14 december 2019

22u07 0

Lior Refaelov staat er weer helemaal. Na een sterke seizoensstart beleefde hij enkele moeilijke weken, waarin de Israëli op de bank belandde en Antwerp in een dip zag belanden. Een periode ook waarin de Refaelovs slachtoffer werden van een inbraak. Lior woont met zijn vrouw Gal en kindjes Mia en Adrian in Antwerpen en na zijn heerlijke winner tegen Eupen mochten zij vanavond op de Bosuil mee het veld op.

Over de inbraak sprak Refaelov niet meer, maar de feiten lieten duidelijk mentale sporen na bij Refaelov. Die heeft hij inmiddels uit het hoofd gespeeld. In de thuismatch tegen Gent op 21 november (3-2) behoorde hij tot de uitblinkers, ook vanavond trok Refaelov de ‘Great Old’ over de streep. Richting een voorlopig tweede stek. De regisseur gaf toe dat Antwerp niet goed speelde tegen het weliswaar erg verdedigend ingestelde Eupen. Tot Antwerp via de ingevallen Mirallas een vrije trap afdwong net buiten de zestien. Enter Refaelov. Een heerlijke penseeltrek later bezorgde hij een uitverkochte Bosuil het delirium.

Als geen ander weet de ervaren Lior (33) dat zo’n fases beslissend kunnen zijn. “We trainen er veel op”, aldus de minzame schaduwheld van Antwerp. Minder in de schijnwerpers dan Dieu of Lamkel, maar ook geregeld van goudwaarde. Zijn statistieken nog wat opgepoetst: zijn achtste competitiegoal, nadat hij ook twee goals in de voorrondes van de Europa League liet optekenen. En of dat Adrian en vooral dochtertje Mia plezierde.