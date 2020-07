Dan toch geen ‘Number One’: Antwerpse talkshow verschoven naar volgend historisch moment in clubgeschiedenis Redactie

29 juli 2020

14u24 0 Antwerp Royal Antwerp Football Club ziet zich genoodzaakt om de talkshow Number One af te gelasten. Die zou donderdagavond live uitgezonden worden op haar eigen digitale kanalen, HLN.be en Play Sports van Telenet. De nieuwe corona-maatregelen in de provincie Antwerpen en het negatieve reisadvies uit Nederland maken het echter onmogelijk om de talkshow te laten plaatsvinden.

Louis van Gaal, de centrale gast in Number One, kan door het negatieve reisadvies niet naar Antwerpen reizen. De ex-RAFC speler keek uit naar een terugkeer naar de Bosuil waar hij vier seizoenen speelde. “Dit is heel erg jammer maar helaas een noodzakelijke beslissing. Bij een volgend historisch moment voor de club kom ik met veel plezier naar Antwerp.” Maar de talkshow komt er sowieso op een later tijdstip, zo bevestigt ‘The Great Old' in een persbericht. “De tafel voor de talkshow, gemaakt uit de oude zitbanken van tribune 2, was klaar. Gastheer Kobe Ilse had een leuke tv-avond voorbereid maar uitstel is geen afstel. De plannen voor Number One gaan even de koelkast in maar worden daar op het gepaste moment met veel enthousiasme terug uitgehaald”, klinkt het.

Waarna er ook nog een woordje richting de eigen aanhang volgde. “Royal Antwerp Football Club voelt enorm veel steun van zijn supporters in aanloop naar de bekerfinale van zaterdag. Dit betekent meer dan ooit heel veel voor onze spelers en technische staf, ook al droomden wij van een finale met ons rood-witte legioen erbij. We steunen het bericht van onze supporters om de finale op een veilige manier te volgen en doen een warme oproep om alle rood-witte sjaals en vlaggen buiten te hangen. Zo zal heel Antwerpen, en ver daarbuiten, rood en wit kleuren.”

