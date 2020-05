Daar is Ivan Leko: nieuwe Antwerpcoach maakt opwachting op de Bosuil Redactie

25 mei 2020

Nadat Ivan Leko vorige week zijn handtekening zette onder een contract als de nieuwe coach van FC Antwerp, maakt de Kroaat (42) vandaag zijn opwachting op de Bosuil. Klaar voor de eerste werkdag, waarin het komende seizoen besproken wordt. Donderdag wordt Leko normaliter officieel voorgesteld. Al dan niet in het bijzijn van zijn trouwe assistenten Rudi Cossey (58) en Edward Still (29). Wat de rol van Wim De Decker wordt, is nog onduidelijk.

Hun verwachte komst naar Antwerp FC heeft wellicht gevolgen voor huidig T3, Samir Beloufa. Keeperscoach Vedran Runje – met wie Leko nog samenspeelde – en physical coach Peter Catteeuw behouden wel hun plaatsje in de dug-out. En wat met Wim De Decker? Cultheld op de Bosuil, nadat hij Antwerp naar eerste klasse loodste. Hij was nadien niet te beroerd om een stap terug te zetten en drie jaar lang T2 te zijn van Laszlo Bölöni. De Decker staat naar verluidt voor verschillende functies open. Het hoeft niet zozeer een rol op het trainingsveld en in de staf zijn. Terwijl voor Antwerp alles bespreekbaar is. Beide partijen hopen er snel uit te zijn.

