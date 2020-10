Daar is hij weer: na drie weken maakt Lamkel Zé weer deel uit van wedstrijdselectie Antwerp MVS

01 oktober 2020

17u26 0 Antwerp KV Mechelen komt te vroeg. Geen Simen Juklerød bij Antwerp morgen. De flankspeler is niet voldoende fit geraakt voor de wedstrijd tegen Malinwa. Ook doelman Beiranvand, Buta, Rodrigues, Boya, Coopman, De Sart en Benson zijn er niet bij. Ritchie De Laet is wél fit, net als Bruny Nsimba.

De meest verrassende naam in de selectie is echter... Didier Lamkel Zé. Na drie weken is het enfant terrible er opnieuw bij. Dat Leko nog amper flankspelers heeft, zit er voor veel tussen. Ook de jonge Dragan Lausberg krijgt een plaatsje in de 18-koppige selectie.

Selectie: Butez, Matijas, De Laet, Seck, Batubinsika, Pius, Lausberg, B. Verstraete, De Pauw, Gerkens, Hongla, L. Verstraete, Haroun, Lamkel Zé, Refaelov, Miyoshi, Nsimba, Mbokani.