Cyle Larin in beeld bij Antwerp als vervanger voor Mbokani

13 juni 2020

In de zoektocht naar een vervanger voor Dieumerci Mbokani heeft Antwerp Cyle Larin (25) op de lijst staan. De Canadees kende als huurling een prima seizoen bij Zulte Waregem - hij scoorde zeven keer -, maar Essevee zal de aankoopoptie van 2,5 miljoen euro waarschijnlijk niet lichten. Aan de Gaverbeek vindt men dergelijke investeringen in het huidige klimaat te risicovol. Antwerp zal dus rechtstreeks met Larins moederclub Besiktas moeten onderhandelen, wil het de spits naar de Bosuil halen. De Turken zijn bereid mee te werken aan een definitieve transfer of een nieuwe uitleenbeurt.

