Cristian Benavente, de karakterschets van een kunstenaar op noppen: Ivan Leko krijgt er een artiest bij MVS

02 oktober 2020

12u36 0 Antwerp Hij trainde onder Zinedine Zidane en José Mourinho, en mét Ronaldo, Ramos, Özil,... Cristian Benavente is een kunstenaar op noppen. Ivan Leko krijgt er bij Antwerp een artiest bij, en daar kan hij alleen maar blij mee zijn.

Amper 15 is hij, of Cristian Benevente wordt opgeroepen voor de nationale ploeg van Peru. De jongen, geboren en getogen in Spanje, is een duim groot en houdt er zijn bijnaam ‘El Chaval’, de knul, aan over. Op dat moment speelt Benavente al 7 jaar bij Real Madrid, waar hij uiteindelijk dertien jaar zal vertoeven. Het resultaat laat zich raden. Benavente heeft gouden voetjes. Hij kan toveren, zowel met rechts als links. Als tweede spits, op positie 10, op de flank: Benavente trekt overal z’n plan. Extra pluspunt: hij schuwt het meeverdedigen niet. Dat wordt smullen voor Antwerp. Het hart van voetbalromanticus Ivan Leko maakte gisteren ongetwijfeld een sprongetje. De Kroaat en de Peruviaan: dat kan niet anders dan een match made in heaven zijn.

Vraag maar aan Charleroi. Drie jaar lang maakte Benavente het mooie weer bij de Carolo’s. Charleroi was Benavente, Benavente Charleroi. Op 102 wedstrijden scoort hij 29 keer en geeft 10 assists. Publiekslieveling. Ook in de kleedkamer.

“Hij droeg de hele ploeg op z’n eentje. Toen hij vertrok waren we bang, omdat we wisten wat we gingen missen”, klonk doelman Penneteau na Benaventes vertrek bij Charleroi. De angst was terecht, Charleroi pakte in de matchen nadien 3 op 12 en kon play-off 1 vergeten.

Nochtans was het begin moeilijk geweest. Benavente speelde te veel voor zichzelf, in plaats van voor de ploeg. Trainer Felipe Mazzu had heel wat kneedwerk, maar Benavente was leergierig en pakte het op. Hij besefte dat het lijntje op z’n visitekaartje ‘Speelde ooit bij Real Madrid’ niet volstond. Benavente begon meer en meer collectief te denken, lag steeds beter in de kleedkamer. Dat hij vaak beslissend was, zat er allicht voor iets tussen.

Wat met Refaelov?

Benavente heeft alles. Techniek, overzicht, doelgerichtheid. Poetry in motion. Blijft de vraag: wat met Refaelov? Zal Leko binnenkort moeten kiezen tussen de twee artiesten? Is de Israëliër opnieuw het kind van de rekening worden? Of zijn ze complementair? Volgens ons moet Rafa niet wanhopen. Bij Charleroi speelde Benavente weliswaar vaak als tweede spits, hij kan ook uitstekend op de flank uit de voeten. En laat net daar het schoentje wringen op de Bosuil.

