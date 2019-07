Exclusief voor abonnees Coopman nu tóch bij Antwerp: "Als ik wist wat ik nu weet, had ik vorig jaar al getekend” SJH

10 juli 2019

11u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Derde keer, goede keer. Antwerp hengelde tweemaal tevergeefs naar Sander Coopman (24), maar trok hem nu toch aan boord. “Vorig jaar was ik bang om de stap te zetten”, bekent Coopman.

“De bal heb ik nog niet veel gezien”, grijnst Coopman. “Veel lopen, maar dat wist ik met zo’n trainer. Teunckens had me verwittigd. In de kleedkamer wezen ze me er ook al snel op dat ik maar best mijn loopsloffen meeneem. Even op mijn tanden bijten. Het kan me alleen maar completer maken.”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis