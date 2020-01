Exclusief voor abonnees Camps: “De hele Antwerp-selectie lijdt in stilte onder de schabouwelijke perversie van Lamkel Zé” Hugo Camps

14 januari 2020

12u17 0

Het zou Royal Antwerp deugd doen mocht Dieumerci Mbokani de Gouden Schoen winnen. De trofee zou niet onverdiend zijn, want Dieumerci is het karaat van de Great Old. Hij compenseert in zijn eentje het vechtvoetbal en het ordinaire gedrag van sommige vedetten. Hij is een van de weinige spitsen met een gracieus killerinstinct. Bij vlagen doet hij aan Marco van Basten denken. Geslepen aanvalslust van een luipaard.

