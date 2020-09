Bruny Nsimba, ‘the next big thing’ van Antwerp: “Ik de nieuwe Mbokani? Dat hoeft niet” Michael Vergauwen

30 september 2020

11u00 0 Antwerp Bruny Nsimba. Goed mogelijk dat u die naam binnenkort eerder associeert met die jonge spits van Antwerp dan met dat welpje uit the Lion King. Een kennismaking met ‘the next big thing’ van Deurne-Noord.

Hij is groter en sneller dan Mbokani. Vorig weekend stond hij voor het eerst in de basis bij Antwerp, meteen was hij goed voor een assist. Het gaat snel voor Bruny Nsimba, die nog niet eens een profcontract heeft. Al komt daar allicht snel verandering in, zowel club als speler willen verder met elkaar.

“Dat komt inderdaad wel in orde”, vertelt hij ons. “Het is een kwestie van tijd. Maar de fans mogen gerust zijn: ik voel me hier goed, ik blijf bij Antwerp.”

’t Wordt tijd om zich te settelen. Nsimba heeft er namelijk al een kleine odyssee opzitten. Hij zet z’n eerste voetbalstapjes bij Anderlecht, trekt dan naar Denderleeuw, om via KV Mechelen bij Genk te belanden. Die laatste club ruilde hij vorig jaar in voor de Great Old.

Ik heb karakter en weet wat ik wil. Da’s iets anders dan ‘moeilijk zijn’, toch? Bruny Nsimba

“Bij Genk vertrekken was ’t beste voor iedereen. Ik heb geen idee of ze plannen hadden met me, ik kende er ook een lastige periode. In ieder geval, ik heb de juiste keuze gemaakt”, weet Nsimba. Wesley Sonck, die als spitsentrainer enkele jaren met hem werkte, noemt hem een “fantastische kerel, waar soms niks mee aan te vangen was”. Een moeilijke jongen is Nsimba echter niet, zegt-ie. “Ik heb wél karakter, en weet wat ik wil. Maar da’s iets anders dan ‘moeilijk zijn’, toch? Ik doe alles om het te maken, leef continu als een prof. Dat ik de nieuwe Mbokani zou zijn? Ach, dat hoeft niet. We hebben elk onze kwaliteiten. En het begint nog maar voor mij. Ik moet het nog allemaal waarmaken, nog heel veel bevestigen. Ik ben een heel nuchtere jongen, niemand die gaat zweven of zichzelf groter zal maken met praatjes. Ik heb het niet zo graag als m’n vrienden om te lachen ‘oh, daar, de profvoetballer’ zeggen. Ik ben gewoon Bruny.”

‘Gewoon Bruny’ zagen we deze zomer op stage in Duitsland voor het eerst. Nochtans was hij niet mee vertrokken met de spelersbus en zat hij ook bij thuiskomst niet op die bus. Hoe dat kwam? Antwerp speelde twee oefenmatchen, en omdat er wel wat geblesseerden waren, werd Nsimba – samen met twee andere beloften – twee keer over en weer gereden om mee te doen. Uiteindelijk zat hij 14 (!) uur in de auto. Om eens 45 en eens 30 minuutjes mee te doen. “Heavy, maar dat hoort erbij. Zelfs voor één seconde was ik in de auto gestapt”, lacht hij.

Tijdens de afgelopen bekerfinale kreeg de voetbalwereld hem een eerste keer te zien. Met dank aan... het coronavirus. “In mei, toen de finale normaal plaatsvond, zat ik niet eens in de kern. Bölöni had een paar jongeren even naar de B-kern gestuurd. Covid heeft me dus geholpen. Raar hoe het kan lopen soms, hé?” (MVS)

