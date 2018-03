Brief Eddy Wauters ondermijnt licentie Antwerp: ex-voorzitter stapt desnoods naar FIFA Rudy Nuyens

19 maart 2018

08u31 0 Antwerp Een brief van Eddy Wauters ondermijnt de licentie van Antwerp FC. De voormalige voorzitter vecht de licentie van de club aan en wil desnoods doorgaan tot bij de UEFA en de FIFA.

Het belooft morgen een zware dag te worden bij de licentiecommissie. Alle clubs passeren dan voor hun eerste zittijd. Daarna kunnen bijkomende stukken afgeleverd worden, voor de licentiecommissie een definitief oordeel velt. Een dossier dat alleszins met argusogen zal bekeken worden, is dat van Antwerp.

In dat dossier zit een brief die voormalig Antwerpvoorzitter Eddy Wauters (84) een maand geleden onder meer aan de bondsvoorzitter én aan de voorzitter van de licentiecommissie richtte. In die brief haalt Wauters aan dat Antwerp dit seizoen al met een onrechtmatig verkregen licentie op het hoogste niveau speelt.

